Дивіться онлайн проєкт Все буде добре. Надійні поради на сайті СТБ!
У період війни наше здоров’я та життя у небезпеці. Антисанітарія, проблема з водою та їжею можуть стати причиною інфекційних захворювань. Просто зараз Надія Матвєєва у проєкті Все буде добре. Надійні поради розповість, як вберегтися від інфекційних хвороб під час війни.
Все буде добре! Надійні поради дивитися всі випуски
Випуск Надійні поради: як під час війни не стати жертвою інтернет-шахраїв, які обіцяють від імені уряду грошову допомогу?