Дивіться онлайн проєкт Все буде добре. Надійні поради на сайті СТБ!

У період війни наше здоров’я та життя у небезпеці. Антисанітарія, проблема з водою та їжею можуть стати причиною інфекційних захворювань. Просто зараз Надія Матвєєва у проєкті Все буде добре. Надійні поради розповість, як вберегтися від інфекційних хвороб під час війни.

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Все буде добре! Надійні поради дивитися всі випуски

Випуск Надійні поради: як під час війни не стати жертвою інтернет-шахраїв, які обіцяють від імені уряду грошову допомогу?