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Video: Як вберегтись від інфекційних хвороб під час війни?

Як уберегтися від інфікування хворобами у воєнний час: дивитися онлайн випуск рубрики "Надійні поради" у програмі Все Буде Добре від 23.05.2022 на сайті СТБ
Порада 31 | 23.05.2022 | Надійні поради

Дивіться онлайн проєкт Все буде добре. Надійні поради на сайті СТБ!

У період війни наше здоров’я та життя у небезпеці. Антисанітарія, проблема з водою та їжею можуть стати причиною інфекційних захворювань. Просто зараз Надія Матвєєва у проєкті Все буде добре. Надійні поради розповість, як вберегтися від інфекційних хвороб під час війни.

Усі випуски Все буде добре!

Все буде добре! Надійні поради дивитися всі випуски

Випуск Надійні поради: як під час війни не стати жертвою інтернет-шахраїв, які обіцяють від імені уряду грошову допомогу?

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