Как во время войны не стать жертвой интернет-мошенников? Расскажет Надежда Матвеева в программе Все буде добре. Надійні поради. Будьте осторожны! Если вам обещают денежную помощь от имени правительства, это могут быть мошенники. Как не стать жертвой интернет-мошенников и отличить фишинг-сайт от настоящего, смотрите в программе Все буде добре. Надійні поради.

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Все буде добре! Надійні поради смотреть все выпуски

Выпуск Надежные советы: что делать, если у человека рядом с вами произошла паническая атака или приступ истерики?