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Video: Как во время войны не стать жертвой интернет-мошенников, обещающих от имени правительства денежную помощь?

Как во время войны не стать жертвой интернет-мошенников, обещающих от имени правительства денежную помощь: смотреть онлайн выпуск рубрики "Надійні поради" в программе Все Буде Добре от 16.05.2022 на сайте СТБ
Совет 28 | 16.05.2022 | Надійні поради

Как во время войны не стать жертвой интернет-мошенников? Расскажет Надежда Матвеева в программе Все буде добре. Надійні поради. Будьте осторожны! Если вам обещают денежную помощь от имени правительства, это могут быть мошенники. Как не стать жертвой интернет-мошенников и отличить фишинг-сайт от настоящего, смотрите в программе Все буде добре. Надійні поради.

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