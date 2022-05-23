В проекте Все буде добре. Надійні поради Надежда Матвеева поделится информацией, которая поможет украинцам не попасть в беду за границей.

Десятки тысяч людей выехали за пределы Украины, чтобы спастись от войны. В чужой стране украинцы не только ищут убежище, но и работу. Как уберечься от мошенников, ища работу за границей? Узнайте прямо сейчас – смотрите онлайн Все буде добре. Надійні поради на СТБ.

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Выпуск Надежные советы: как купить топливо в условиях военного дефицита?