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Video: Как уберечься от мошенников, ища работу за границей?

Как обезопасить себя и уберечься от мошенников находясь в поиске работы за границей: смотреть онлайн выпуск рубрики "Надійні поради" в программе Все Буде Добре от 23.05.2022 на сайте СТБ
Совет 29 | 23.05.2022 | Надійні поради

В проекте Все буде добре. Надійні поради Надежда Матвеева поделится информацией, которая поможет украинцам не попасть в беду за границей.

Десятки тысяч людей выехали за пределы Украины, чтобы спастись от войны. В чужой стране украинцы не только ищут убежище, но и работу. Как уберечься от мошенников, ища работу за границей? Узнайте прямо сейчас – смотрите онлайн Все буде добре. Надійні поради на СТБ.

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