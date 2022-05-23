У проєкті Все буде добре. Надійні поради Надія Матвєєва поділиться інформацією, яка допоможе українцям не вскочити в халепу за кордоном.

Десятки тисяч людей виїхали за межі України, аби врятуватися від війни. У чужій країні українці не тільки шукають притулок, а й роботу. Як вберегтися від шахраїв, шукаючи роботу за кордоном? Дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн Все буде добре. Надійні поради на СТБ.

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Випуск Надійні поради: як купити паливо в умовах військового дефіциту?