Надежда Матвеева в проекте Все буде добре. Надійні поради расскажет, где искать родных и близких, пропавших без вести во время войны.

Сейчас более 16 тысяч украинцев числятся пропавшими без вести. Их родственники и близкие не могут найти себе места и верят, что их родственник или друг жив. Однако как действовать, чтобы ускорить поиски пропавших без вести и узнать хоть какую-нибудь информацию? Надежда Матвеева расскажет подробную инструкцию по поиску пропавших без вести. Смотрите онлайн проект Все буде добре. Надійні поради на СТБ.

Все выпуски Все буде добре!

Все буде добре! Надійні поради смотреть все выпуски

Выпуск Надежные советы: как избежать принудительной мобилизации на оккупированных территориях?