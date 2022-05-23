Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь

Video: Где искать родных и близких, пропавших без вести во время войны?

Как и где искать близких и родственников, пропавших без вести во время войны: смотреть онлайн выпуск рубрики "Надійні поради" в программе Все Буде Добре от 23.05.2022 на сайте СТБ
Совет 33 | 23.05.2022 | Надійні поради

Надежда Матвеева в проекте Все буде добре. Надійні поради расскажет, где искать родных и близких, пропавших без вести во время войны.

Сейчас более 16 тысяч украинцев числятся пропавшими без вести. Их родственники и близкие не могут найти себе места и верят, что их родственник или друг жив. Однако как действовать, чтобы ускорить поиски пропавших без вести и узнать хоть какую-нибудь информацию? Надежда Матвеева расскажет подробную инструкцию по поиску пропавших без вести. Смотрите онлайн проект Все буде добре. Надійні поради на СТБ.

Все выпуски Все буде добре!

Все буде добре! Надійні поради смотреть все выпуски

Выпуск Надежные советы: как избежать принудительной мобилизации на оккупированных территориях?

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить