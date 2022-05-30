Из-за войны в 2022 году ВНО было отменено. Вместо этого абитуриенты, которые намерены поступить в вуз на бюджет, должны сдать мультипредметный компьютерный тест, который будет включать 60 вопросов по трем дисциплинам: украинскому языку, математике и истории Украины. В сюжете Все буде добре. Надійні поради вы узнаете, как подготовиться к тесту, когда он пройдет и какие возможности для бесплатного обучения есть за границей.

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Все буде добре. Надійні поради: где искать родных и близких, пропавших без вести во время войны?