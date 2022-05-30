Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь

Video: Вступительная кампания в вузы во время войны

Какой будет вступительная кампания в ВУЗы во время войны: смотреть онлайн выпуск рубрики "Надійні поради" в программе Все Буде Добре от 30.05.2022 на сайте СТБ
Совет 34 | 30.05.2022 | Надійні поради

Из-за войны в 2022 году ВНО было отменено. Вместо этого абитуриенты, которые намерены поступить в вуз на бюджет, должны сдать мультипредметный компьютерный тест, который будет включать 60 вопросов по трем дисциплинам: украинскому языку, математике и истории Украины. В сюжете Все буде добре. Надійні поради вы узнаете, как подготовиться к тесту, когда он пройдет и какие возможности для бесплатного обучения есть за границей.

Все выпуски Все буде добре!

Все буде добре! Надійні поради смотреть все выпуски

Все буде добре. Надійні поради: где искать родных и близких, пропавших без вести во время войны?

 

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить