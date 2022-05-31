Ви дивитеся проєкт Все буде добре. Допомога психолога випуск від 31.05.2022, в якому Дмитро Карпачов допоможе 28-річній Дарині з Харкова. Після початку повномасштабної війни дівчина переїхала до своїх батьків до Кропивницького, бо у цьому місті було спокійніше, ніж у Харкові. Але незабаром Дарина почала постійно сваритися з батьками: мама і тато вважають, що доньці вже давно пора заміж.
Олеся із Миколаєва зіткнулася з іншою проблемою. З її доньки знущаються російські діти в німецькій школі, і Олеся не знає, що робити в цій ситуації. Дмитро Карпачов розповість, як правильно вчинити у програмі Все буде добре. Допомога психолога випуск від 31.05.2022.
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