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Video: Все буде добре. Допомога психолога. Випуск від 31.05.2022

Дивитись онлайн випуск рубрики "Допомога психолога" у програмі Все Буде Добре від 31.05.2022 з Дмитром Карпачовим на сайті СТБ
Выпуск Выпуск от 31.05.2022 | 31.05.2022 | Допомога психолога

Ви дивитеся проєкт Все буде добре. Допомога психолога випуск від 31.05.2022, в якому Дмитро Карпачов допоможе 28-річній Дарині з Харкова. Після початку повномасштабної війни дівчина переїхала до своїх батьків до Кропивницького, бо у цьому місті було спокійніше, ніж у Харкові. Але незабаром Дарина почала постійно сваритися з батьками: мама і тато вважають, що доньці вже давно пора заміж.

Олеся із Миколаєва зіткнулася з іншою проблемою. З її доньки знущаються російські діти в німецькій школі, і Олеся не знає, що робити в цій ситуації. Дмитро Карпачов розповість, як правильно вчинити у програмі Все буде добре. Допомога психолога випуск від 31.05.2022.

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