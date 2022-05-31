Вы смотрите проект Все буде добре. Допомога психолога выпуск от 31.05.2022, в котором Дмитрий Карпачев поможет 28-летней Дарине из Харькова. После начала полномасштабной войны девушка переехала к своим родителям в Кропивницкий, так как в этом городе было спокойнее, чем в Харькове. Но вскоре Дарина начала постоянно ссорится с родителями: мама и папа считают, что дочке ужа давно пора замуж.
Олеся из Николаева столкнулась с другой проблемой. Над ее дочкой издеваются русские дети в немецкой школе, и Олеся не знает, что делать в этой ситуации. Дмитрий Карпачев расскажет, как правильно поступить в программе Все буде добре. Допомога психолога выпуск от 31.05.2022.
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