Как избавиться от комплекса неполноценности в вынужденной эмиграции? Об этом узнаете в программе Все буде добре. Допомога психолога выпуск от 30.05.2022 на сайте СТБ.
Валерия из Вознесенска обратилась к Андрею Жельветро, ведь чувствует себя никем за границей. У девушки была прекрасная жизнь в родном городе: у нее был собственный успешный магазин и любимый, который 23 февраля сделал предложение. Но теперь Валерия вынуждена мыть полы в гостинице, чтобы обеспечить себя. Как начать все сначала в новой стране и поднять себе самооценку? Узнаете прямо сейчас в программе Все буде добре. Допомога психолога выпуск от 30.05.2022.
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