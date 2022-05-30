Как избавиться от комплекса неполноценности в вынужденной эмиграции? Об этом узнаете в программе Все буде добре. Допомога психолога выпуск от 30.05.2022 на сайте СТБ.

Валерия из Вознесенска обратилась к Андрею Жельветро, ​​ведь чувствует себя никем за границей. У девушки была прекрасная жизнь в родном городе: у нее был собственный успешный магазин и любимый, который 23 февраля сделал предложение. Но теперь Валерия вынуждена мыть полы в гостинице, чтобы обеспечить себя. Как начать все сначала в новой стране и поднять себе самооценку? Узнаете прямо сейчас в программе Все буде добре. Допомога психолога выпуск от 30.05.2022.

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