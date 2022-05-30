Як позбутися комплексу меншовартості у вимушеній еміграції? Про це дізнаєтеся в програмі Все буде добре. Допомога психолога випуск від 30.05.2022 на сайті СТБ.

Валерія з Вознесенська звернулася до Андрія Жельветро, адже відчуває себе ніким за кордоном. Дівчина мала чудове життя в рідному місті: в неї був власний успішний магазин та коханий, який 23 лютого зробив пропозицію. Але тепер Валерія вимушена мити підлогу у готелі, щоб забезпечити себе. Як почати все з початку у новій країні та підняти собі самооцінку? Дізнаєтеся просто зараз в програмі Все буде добре. Допомога психолога випуск від 30.05.2022.

Безоплатна консультація психолога від телеканалу СТБ

Усі випуски Все буде добре!

Все буде добре! Допомога психолога дивитися всі випуски

Випуск Допомога психолога від 28.04.2022