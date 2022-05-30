Як позбутися комплексу меншовартості у вимушеній еміграції? Про це дізнаєтеся в програмі Все буде добре. Допомога психолога випуск від 30.05.2022 на сайті СТБ.
Валерія з Вознесенська звернулася до Андрія Жельветро, адже відчуває себе ніким за кордоном. Дівчина мала чудове життя в рідному місті: в неї був власний успішний магазин та коханий, який 23 лютого зробив пропозицію. Але тепер Валерія вимушена мити підлогу у готелі, щоб забезпечити себе. Як почати все з початку у новій країні та підняти собі самооцінку? Дізнаєтеся просто зараз в програмі Все буде добре. Допомога психолога випуск від 30.05.2022.
Безоплатна консультація психолога від телеканалу СТБ
Все буде добре! Допомога психолога дивитися всі випуски