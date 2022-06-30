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Все буде добре

Video: Все буде добре. Допомога психолога випуск від 30.06.2022

Дивитись онлайн випуск рубрики "Допомога психолога" у програмі Все Буде Добре від 30.06.2022 зі Світланою Арефнією на сайті СТБ
Випуски
Допомога психолога: дивитись онлайн випуск від 30.06.2022 зі Світланою Арефнією
Все буде добре

Все буде добре. Допомога психолога випуск від 30.06.2022

 Допомога психолога: дивитись онлайн випуск від 30.06.2022 зі Світланою Арефнією
Все буде добре

Яна з Чернівців: зібрала 420 000 гривень на авто ЗСУ

 Допомога психолога: дивитись онлайн випуск від 30.06.2022 зі Світланою Арефнією
Все буде добре

Все буде добре. Допомога психолога випуск від 29.06.2022

 Допомога психолога: дивитись онлайн випуск від 30.06.2022 зі Світланою Арефнією
Все буде добре

Віра з Чернігова: допомагала жінкам народжувати у підвалах під обстрілами

 Допомога психолога: дивитись онлайн випуск від 30.06.2022 зі Світланою Арефнією
Все буде добре

Все буде добре. Допомога психолога випуск від 28.06.2022

 Допомога психолога: дивитись онлайн випуск від 30.06.2022 зі Світланою Арефнією
Все буде добре

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Все буде добре

Все буде добре. Допомога психолога випуск від 30.06.2022

 Допомога психолога: дивитись онлайн випуск від 30.06.2022 зі Світланою Арефнією
Все буде добре

Яна з Чернівців: зібрала 420 000 гривень на авто ЗСУ

 Допомога психолога: дивитись онлайн випуск від 30.06.2022 зі Світланою Арефнією
Все буде добре

Все буде добре. Допомога психолога випуск від 29.06.2022

 Допомога психолога: дивитись онлайн випуск від 30.06.2022 зі Світланою Арефнією
Все буде добре

Віра з Чернігова: допомагала жінкам народжувати у підвалах під обстрілами
Все буде добре Випуск від 30.06.2022 Все буде добре. Допомога психолога випуск від 30.06.2022
Випуск від 30.06.2022 | 30.06.2022 | Допомога психолога

Дивіться онлайн проєкт Все буде добре. Допомога психолога випуск від 30.06.2022 на сайті телеканалу СТБ!

Допомоги психологині Світлани Арефнії потребує одеситка Вікторія. Складна економічна ситуація під час війни вдарила по її родині – жінка втратила роботу, а чоловіку зменшили зарплату. Ціни щодня ростуть вгору, а коштів на прожиття стає все менше й менше. У проєкті Все буде добре. Допомога психолога від 30.06.2022 Вікторія зізналася: аби заробити трохи більше грошей, вона підсіла на онлайн-казино. Дійшло до того, що вона заклала свої прикраси, оформила кілька швидких кредитів і наважилася взяти гроші в чоловіка, не запитавши дозволу. Чоловік Вікторії не знав, що жінка грає в казино. Коли помітив зникнення грошей і дізнався про захоплення Вікторії, вирішив розлучитися з нею. Як тепер бути жінці? Як позбутися залежності від азартних ігор? Відповідь дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн проєкт Все буде добре. Допомога психолога випуск від 30.06.2022.

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