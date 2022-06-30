Допомога психолога: дивитись онлайн випуск від 30.06.2022 зі Світланою Арефнією

Випуск від 30.06.2022 | 30.06.2022 | Допомога психолога

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Допомоги психологині Світлани Арефнії потребує одеситка Вікторія. Складна економічна ситуація під час війни вдарила по її родині – жінка втратила роботу, а чоловіку зменшили зарплату. Ціни щодня ростуть вгору, а коштів на прожиття стає все менше й менше. У проєкті Все буде добре. Допомога психолога від 30.06.2022 Вікторія зізналася: аби заробити трохи більше грошей, вона підсіла на онлайн-казино. Дійшло до того, що вона заклала свої прикраси, оформила кілька швидких кредитів і наважилася взяти гроші в чоловіка, не запитавши дозволу. Чоловік Вікторії не знав, що жінка грає в казино. Коли помітив зникнення грошей і дізнався про захоплення Вікторії, вирішив розлучитися з нею. Як тепер бути жінці? Як позбутися залежності від азартних ігор? Відповідь дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн проєкт Все буде добре. Допомога психолога випуск від 30.06.2022.

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