Допомога психолога: смотреть онлайн выпуск от 30.06.2022 со Светланой Арефнией

Выпуск от 30.06.2022 | 30.06.2022 | Допомога психолога

Смотрите онлайн проект Все буде добре. Допомога психолога выпуск от 30.06.2022 на сайте телеканала СТБ!

В помощи психолога Светланы Арефнии нуждается одесситка Виктория. Сложная экономическая ситуация во время войны ударила по ее семье – женщина потеряла работу, а мужу урезали зарплату. Цены каждый день растут вверх, а средств на жизнь становится все меньше и меньше. В проекте Все буде добре. Допомога психолога от 30.06.2022 Виктория призналась: чтобы заработать немного больше денег, она подсела на онлайн-казино. Дошло до того, что она заложила свои украшения, оформила несколько быстрых кредитов и решилась взять деньги у мужа, не спросив разрешения. Муж Виктории не знал, что женщина играет в казино. Когда заметил исчезновение денег и узнал об увлечении Виктории, решил расстаться с ней. Как теперь быть женщине? Как избавиться от зависимости от азартных игр? Ответ узнайте прямо сейчас – смотрите онлайн проект Все буде добре. Допомога психолога выпуск от 30.06.2022.

Бесплатная консультация психолога от телеканала СТБ

Все выпуски Все буде добре!

Все буде добре! Допомога психолога смотреть все выпуски

Выпуск Допомога психолога от 29.06.2022