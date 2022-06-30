Допомога психолога: смотреть онлайн выпуск от 30.06.2022 со Светланой Арефнией

Video: Все буде добре. Допомога психолога выпуск от 30.06.2022
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В помощи психолога Светланы Арефнии нуждается одесситка Виктория. Сложная экономическая ситуация во время войны ударила по ее семье – женщина потеряла работу, а мужу урезали зарплату. Цены каждый день растут вверх, а средств на жизнь становится все меньше и меньше. В проекте Все буде добре. Допомога психолога от 30.06.2022 Виктория призналась: чтобы заработать немного больше денег, она подсела на онлайн-казино. Дошло до того, что она заложила свои украшения, оформила несколько быстрых кредитов и решилась взять деньги у мужа, не спросив разрешения. Муж Виктории не знал, что женщина играет в казино. Когда заметил исчезновение денег и узнал об увлечении Виктории, решил расстаться с ней. Как теперь быть женщине? Как избавиться от зависимости от азартных игр? Ответ узнайте прямо сейчас – смотрите онлайн проект Все буде добре. Допомога психолога выпуск от 30.06.2022.
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