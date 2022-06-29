Допомога психолога: смотреть онлайн выпуск от 29.06.2022 с Дмитрием Карпачёвым | Все буде добре

Video: Все буде добре. Допомога психолога выпуск от 29.06.2022
Дмитрий Карпачев в проекте Все буде добре. Допомога психолога выпуск от 29.06.2022 попытается помочь украинцам сбалансировать внутреннее состояние и сохранить ментальное здоровье.
Харьковчанка Марина разведена и воспитывает дочь Квитку. С началом полномасштабной войны женщина и ее экс-муж начали жить как родители Квитки, без романтических отношений. Прожив вместе несколько недель, Марина, ее бывшый и их общая дочь переехали в Кременчуг. В проекте Все буде добре. Допомога психолога от 29.06.2022 Марина поделилась: в Кременчуге ее ждал мужчина, с которым она в романтических отношениях. Пара вместе с Квиткой начали жить под одной крышей, а родной отец девочки вступил в ряды ВСУ. После этого Квитку не узнать: она стала очень агрессивной, постоянно истерит и даже подняла руку на воспитательницу. С чем связано такое состояние девочки? Узнайте прямо сейчас – смотрите онлайн проект Все буде добре. Допомога психолога выпуск от 29.06.2022 на сайте СТБ.
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