Допомога психолога: смотреть онлайн выпуск от 28.06.2022 с Андреем Жельветро

Выпуск от 28.06.2022 | 28.06.2022 | Допомога психолога

Вы смотрите онлайн проект Все буде добре. Допомога психолога выпуск от 28.06.2022 на сайте телеканала СТБ! Сегодня Андрей Жельветро поможет найти выход из сложной ситуации и улучшить внутреннее состояние нуждающихся.

Еще до войны Лилия из Киева одолжила большую сумму денег своей подруге с условием, что до мая она сможет вернуть долг. Однако началась война, подруга уехала за границу, а деньги не вернула. В проекте Все буде добре. Допомога психолога от 28.06.2022 Лилия поделится: ей очень необходимы эти средства, однако напоминать подруге о долге не решается. Как-никак сейчас каждый в затруднительном положении. Следует ли напоминать о долге во время войны? Ответ на этот вопрос узнайте прямо сейчас – смотрите онлайн проект. Все буде добре. Допомога психолога выпуск от 28.06.2022.

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