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Все буде добре

Video: Все буде добре. Допомога психолога випуск від 28.06.2022

Дивитись онлайн випуск рубрики "Допомога психолога" у програмі Все Буде Добре від 28.06.2022 з Андрієм Жельветрою на сайті СТБ
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Допомога психолога: дивитись онлайн випуск від 28.06.2022 з Андрієм Жельветрою
Все буде добре

Все буде добре. Допомога психолога випуск від 28.06.2022

 Допомога психолога: дивитись онлайн випуск від 28.06.2022 з Андрієм Жельветрою
Все буде добре

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 Допомога психолога: дивитись онлайн випуск від 28.06.2022 з Андрієм Жельветрою
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Все буде добре

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Випуск від 28.06.2022 | 28.06.2022 | Допомога психолога

Ви дивитеся онлайн проєкт Все буде добре. Допомога психолога випуск від 28.06.2022 на сайті телеканалу СТБ! Сьогодні Андрій Жельветро допоможе знайти вихід зі складної ситуації та покращити внутрішній стан тих, хто цього потребує.

Ще до війни Лілія з Києва позичила велику суму грошей своїй подрузі з умовою, що до травня вона зможе повернути борг. Однак почалася війна, товаришка виїхала за кордон, а гроші не повернула. У проєкті Все буде добре. Допомога психолога від 28.06.2022 Лілія поділиться: їй дуже необхідні ці кошти, проте нагадувати подрузі про борг не наважується. Як-не-як зараз кожен у скрутному становищі. Чи варто нагадувати про борг під час війни? Відповідь на це запитання дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн проєкт Все буде добре. Допомога психолога випуск від 28.06.2022.

Безоплатна консультація психолога від телеканалу СТБ

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