Допомога психолога: дивитись онлайн випуск від 28.06.2022 з Андрієм Жельветрою

Video: Все буде добре. Допомога психолога випуск від 28.06.2022
Ви дивитеся онлайн проєкт Все буде добре. Допомога психолога випуск від 28.06.2022 на сайті телеканалу СТБ! Сьогодні Андрій Жельветро допоможе знайти вихід зі складної ситуації та покращити внутрішній стан тих, хто цього потребує.
Ще до війни Лілія з Києва позичила велику суму грошей своїй подрузі з умовою, що до травня вона зможе повернути борг. Однак почалася війна, товаришка виїхала за кордон, а гроші не повернула. У проєкті Все буде добре. Допомога психолога від 28.06.2022 Лілія поділиться: їй дуже необхідні ці кошти, проте нагадувати подрузі про борг не наважується. Як-не-як зараз кожен у скрутному становищі. Чи варто нагадувати про борг під час війни? Відповідь на це запитання дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн проєкт Все буде добре. Допомога психолога випуск від 28.06.2022.
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