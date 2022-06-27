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Все буде добре

Video: Все буде добре. Допомога психолога випуск від 27.06.2022

Дивитись онлайн випуск рубрики "Допомога психолога" у програмі Все Буде Добре від 27.06.2022 зі Світланою Арефнією на сайті СТБ
Випуски
Допомога психолога: дивитись онлайн випуск від 27.06.2022 зі Світланою Арефнією
Все буде добре

Все буде добре. Допомога психолога випуск від 27.06.2022

 Допомога психолога: дивитись онлайн випуск від 27.06.2022 зі Світланою Арефнією
Все буде добре

Випускники з Чернігова: фотосесія для випускного альбому в руїнах

 Допомога психолога: дивитись онлайн випуск від 27.06.2022 зі Світланою Арефнією
Все буде добре

Все буде добре. Неймовірна правда про українців випуск від 24.06.2022

 Допомога психолога: дивитись онлайн випуск від 27.06.2022 зі Світланою Арефнією
Все буде добре

Юлія та Олег Гуляєви не кинули коней під обстрілами

 Допомога психолога: дивитись онлайн випуск від 27.06.2022 зі Світланою Арефнією
Все буде добре

Все буде добре. Допомога психолога випуск від 23.06.2022

 Допомога психолога: дивитись онлайн випуск від 27.06.2022 зі Світланою Арефнією
Все буде добре

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Все буде добре. Допомога психолога випуск від 27.06.2022

 Допомога психолога: дивитись онлайн випуск від 27.06.2022 зі Світланою Арефнією
Все буде добре

Випускники з Чернігова: фотосесія для випускного альбому в руїнах

 Допомога психолога: дивитись онлайн випуск від 27.06.2022 зі Світланою Арефнією
Все буде добре

Все буде добре. Неймовірна правда про українців випуск від 24.06.2022

 Допомога психолога: дивитись онлайн випуск від 27.06.2022 зі Світланою Арефнією
Все буде добре

Юлія та Олег Гуляєви не кинули коней під обстрілами
Все буде добре Випуск від 27.06.2022 Все буде добре. Допомога психолога випуск від 27.06.2022
Випуск від 27.06.2022 | 27.06.2022 | Допомога психолога

Світлана Арефнія у проєкті Все буде добре. Допомога психолога випуск від 27.06.2022 продовжує допомагати українцям, які потребують поради спеціалістів.

Марина з Києва переживає за 5-річного сина Данила. Вона вирішила не розповідати хлопчикові правду про війну, не пояснювати, що насправді відбувається, аби не травмувати психіку дитини. Довгий час Данило сприймав вибухи та ночівлі у підвалі як захопливу пригоду. Однак у проєкті Все буде добре. Допомога психолога від 27.06.2022 Марина поділилася: як тільки Данило пішов у садок, інші дітки почали розповідати про ракети, сирени, бомбардування. Хлопчик почав дуже сильно боятися. Чи правильно вчинила Марина, не розповівши правду сину? І як правильно говорити з дітьми про війну? Дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн проєкт Все буде добре. Допомога психолога випуск від 27.06.2022.

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