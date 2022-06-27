Допомога психолога: дивитись онлайн випуск від 27.06.2022 зі Світланою Арефнією

Video: Все буде добре. Допомога психолога випуск від 27.06.2022
Світлана Арефнія у проєкті Все буде добре. Допомога психолога випуск від 27.06.2022 продовжує допомагати українцям, які потребують поради спеціалістів.
Марина з Києва переживає за 5-річного сина Данила. Вона вирішила не розповідати хлопчикові правду про війну, не пояснювати, що насправді відбувається, аби не травмувати психіку дитини. Довгий час Данило сприймав вибухи та ночівлі у підвалі як захопливу пригоду. Однак у проєкті Все буде добре. Допомога психолога від 27.06.2022 Марина поділилася: як тільки Данило пішов у садок, інші дітки почали розповідати про ракети, сирени, бомбардування. Хлопчик почав дуже сильно боятися. Чи правильно вчинила Марина, не розповівши правду сину? І як правильно говорити з дітьми про війну? Дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн проєкт Все буде добре. Допомога психолога випуск від 27.06.2022.
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