Допомога психолога: смотреть онлайн выпуск от 27.06.2022 со Светланой Арефнией

Выпуск от 27.06.2022 | 27.06.2022 | Допомога психолога

В проекте Все буде добре. Допомога психолога выпуск от 27.06.2022 Светлана Арефния попытается помочь каждому найти выход из сложной ситуации.

За помощью к психологу обратилась Марина из Киева. Ее возлюбленный получил ранение на фронте, из-за чего у него началась депрессия. Парень хочет прекратить отношения с Мариной. Мол, она должна жить дальше, а с ним будущего нет. Однако пара продолжает любить друг друга. Как сохранить романтические отношения в столь сложной ситуации? Узнайте прямо сейчас.

В проекте Все буде добре. Допомога психолога от 27.06.2022 Екатерина из Николаева поделится своей проблемой. С началом полномасштабной войны в ее лексиконе увеличилось количество нецензурных слов. На любую новость она реагирует ненормативной лексикой и не может это контролировать. Как избавиться от привычки использовать нецензурные слова? Смотрите онлайн проект Все буде добре. Допомога психолога от 27.06.2022 на СТБ.

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Выпуск Допомога психолога от 23.06.2022