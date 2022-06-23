Допомога психолога: смотреть онлайн Выпуск от 23.06.2022 выпуск от 23.06.2022 — с Дмитрием Карпачевым | Все буде добре

Выпуск от 23.06.2022 | 23.06.2022 | Допомога психолога

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Ирина из Киева столкнулась с нестандартной ситуацией. Проблемы начались еще до вторжения россии. Ирина разошлась с мужем, и тот начал жить с другой женщиной. Новые отношения мужчины не заладились, так что он расстался и с новой девушкой. С тех пор в сторону Ирины посыпались бесконечные угрозы от обиженной женщины. Даже сейчас, когда Ира находится в Турции, преследовательница продолжает писать ей и ее дочери. Ира боится за свою дочь. Как научить ее вести себя с незнакомцами, которые могут оказаться опасными? Отвечает Дмитрий Карпачев в проекте Все буде добре. Допомога психолога выпуск от 23.06.2022.

Инесса из Харькова после начала полномасштабной войны переехала в Хмельницкий, однако мать продолжает настаивать на том, что девушка должна выехать из страны. Мама 21-летней Инессы живет в Мюнхене и регулярно дает дочери деньги. Если Инесса не согласится уехать, мама не будет помогать ей финансово. Как правильно поступить в этой ситуации? Ответы в проекте Все буде добре. Допомога психолога выпуск от 23.06.2022.

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