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Video: Все буде добре. Допомога психолога выпуск от 22.06.2022

Смотреть онлайн Выпуск от 22.06.2022 выпуск рубрики "Допомога психолога" в программе Все Буде Добре Выпуск от 22.06.2022 с Андреем Жельветро на сайте СТБ
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Допомога психолога: смотреть онлайн Выпуск от 22.06.2022 выпуск от 22.06.2022 с Андреем Жельветро | Все буде добре
Все буде добре

Все буде добре. Допомога психолога выпуск от 22.06.2022

 Допомога психолога: смотреть онлайн Выпуск от 22.06.2022 выпуск от 22.06.2022 с Андреем Жельветро | Все буде добре
Все буде добре

Оливия Дабровски помогает украинским беженцам в Польше

 Допомога психолога: смотреть онлайн Выпуск от 22.06.2022 выпуск от 22.06.2022 с Андреем Жельветро | Все буде добре
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 Допомога психолога: смотреть онлайн Выпуск от 22.06.2022 выпуск от 22.06.2022 с Андреем Жельветро | Все буде добре
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Все буде добре. Допомога психолога выпуск от 20.06.2022

 Допомога психолога: смотреть онлайн Выпуск от 22.06.2022 выпуск от 22.06.2022 с Андреем Жельветро | Все буде добре
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Валентин Грищенко из Дымера украл бензовоз у рашистов

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Допомога психолога: смотреть онлайн Выпуск от 22.06.2022 выпуск от 22.06.2022 с Андреем Жельветро | Все буде добре
Все буде добре

Все буде добре. Допомога психолога выпуск от 22.06.2022

 Допомога психолога: смотреть онлайн Выпуск от 22.06.2022 выпуск от 22.06.2022 с Андреем Жельветро | Все буде добре
Все буде добре

Оливия Дабровски помогает украинским беженцам в Польше

 Допомога психолога: смотреть онлайн Выпуск от 22.06.2022 выпуск от 22.06.2022 с Андреем Жельветро | Все буде добре
Все буде добре

Нина Костюченко побывала в заложниках у кадыровцев

 Допомога психолога: смотреть онлайн Выпуск от 22.06.2022 выпуск от 22.06.2022 с Андреем Жельветро | Все буде добре
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Смотрите онлайн программу Все буде добре. Допомога психолога выпуск от 22.06.2022 на СТБ – эксперты телеканала отвечают на вопросы зрителей. В этом выпуске вы услышите советы от Андрея Жельветро.

Валерия уехала из Харькова в Англию вместе с 4-летним сыном. Раньше мальчик был очень самостоятельным и всегда спал отдельно от родителей. После начала полномасштабной войны ребенок начал сильно бояться по ночам, теперь он засыпает только вместе с мамой. Валерия в программе Все буде добре. Допомога психолога выпуск от 22.06.2022 поделилась с Андреем Жельветро своими опасениями: она боится, что такой откат в развитии негативно повлияет на самостоятельность ее сына в будущем. Кроме того мальчик начал задаваться вопросом, почему его отец на воюет на передовой.

Как объяснить ребенку, что не все мужчины обязаны служить на передовой, чтобы помогать семье? Узнайте в проекте Все буде добре. Допомога психолога выпуск от 22.06.2022.

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