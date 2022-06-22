Допомога психолога: дивитись онлайн Выпуск от 22.06.2022 випуск від 22.06.2022 з Андрієм Жельветрою | Все буде добре

Video: Все буде добре. Допомога психолога випуск від 22.06.2022
Дивіться онлайн програму Все буде добре. Допомога психолога випуск від 22.06.2022 на СТБ – експерти телеканалу відповідають на запитання глядачів. У цьому випуску ви почуєте поради від Андрія Жельветро.
Валерія поїхала з Харкова до Англії разом із 4-річним сином. Раніше хлопчик був дуже самостійним і завжди спав окремо від батьків. Після початку повномасштабної війни дитина почала сильно боятися ночами, тепер вона засинає тільки разом з мамою. Валерія у програмі Все буде добре. Допомога психолога випуск від 22.06.2022 поділилася з Андрієм Жельвітро своїми побоюваннями: вона боїться, що такий відкат у розвитку негативно вплине на самостійність її сина в майбутньому. Крім того хлопчик почав ставити питання, чому його батько не воює на передовій.
Як пояснити дитині, що не всі чоловіки зобов'язані служити на передовій, щоб допомагати сім'ї? Дізнайтесь у проєкті Все буде добре. Допомога психолога випуск від 22.06.2022.
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