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Все буде добре

Video: Все буде добре. Допомога психолога випуск від 22.06.2022

Дивитись онлайн Выпуск от 22.06.2022 випуск рубрики "Допомога психолога" у програмі Все Буде Добре від 22.06.2022 з Андрієм Жельветрою на сайті СТБ
Випуски
Допомога психолога: дивитись онлайн Выпуск от 22.06.2022 випуск від 22.06.2022 з Андрієм Жельветрою | Все буде добре
Все буде добре

Все буде добре. Допомога психолога випуск від 22.06.2022

 Допомога психолога: дивитись онлайн Выпуск от 22.06.2022 випуск від 22.06.2022 з Андрієм Жельветрою | Все буде добре
Все буде добре

Олівія Дабровські допомагає українським біженцям у Польщі

 Допомога психолога: дивитись онлайн Выпуск от 22.06.2022 випуск від 22.06.2022 з Андрієм Жельветрою | Все буде добре
Все буде добре

Ніна Костюченко побувала у заручниках у кадирівців

 Допомога психолога: дивитись онлайн Выпуск от 22.06.2022 випуск від 22.06.2022 з Андрієм Жельветрою | Все буде добре
Все буде добре

Все буде добре. Допомога психолога випуск від 20.06.2022

 Допомога психолога: дивитись онлайн Выпуск от 22.06.2022 випуск від 22.06.2022 з Андрієм Жельветрою | Все буде добре
Все буде добре

Валентин Грищенко з Димера вкрав бензовоз у рашистів

 Допомога психолога: дивитись онлайн Выпуск от 22.06.2022 випуск від 22.06.2022 з Андрієм Жельветрою | Все буде добре
Все буде добре

Все буде добре. Неймовірна правда про українців випуск від 17.06.2022
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Все буде добре

Все буде добре. Допомога психолога випуск від 22.06.2022

 Допомога психолога: дивитись онлайн Выпуск от 22.06.2022 випуск від 22.06.2022 з Андрієм Жельветрою | Все буде добре
Все буде добре

Олівія Дабровські допомагає українським біженцям у Польщі

 Допомога психолога: дивитись онлайн Выпуск от 22.06.2022 випуск від 22.06.2022 з Андрієм Жельветрою | Все буде добре
Все буде добре

Ніна Костюченко побувала у заручниках у кадирівців

 Допомога психолога: дивитись онлайн Выпуск от 22.06.2022 випуск від 22.06.2022 з Андрієм Жельветрою | Все буде добре
Все буде добре

Все буде добре. Допомога психолога випуск від 20.06.2022
Все буде добре Випуск від 22.06.2022 Все буде добре. Допомога психолога випуск від 22.06.2022
Випуск від 22.06.2022 | 22.06.2022 | Допомога психолога

Дивіться онлайн програму Все буде добре. Допомога психолога випуск від 22.06.2022 на СТБ – експерти телеканалу відповідають на запитання глядачів. У цьому випуску ви почуєте поради від Андрія Жельветро.

Валерія поїхала з Харкова до Англії разом із 4-річним сином. Раніше хлопчик був дуже самостійним і завжди спав окремо від батьків. Після початку повномасштабної війни дитина почала сильно боятися ночами, тепер вона засинає тільки разом з мамою. Валерія у програмі Все буде добре. Допомога психолога випуск від 22.06.2022 поділилася з Андрієм Жельвітро своїми побоюваннями: вона боїться, що такий відкат у розвитку негативно вплине на самостійність її сина в майбутньому. Крім того хлопчик почав ставити питання, чому його батько не воює на передовій.

Як пояснити дитині, що не всі чоловіки зобов'язані служити на передовій, щоб допомагати сім'ї? Дізнайтесь у проєкті Все буде добре. Допомога психолога випуск від 22.06.2022.

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