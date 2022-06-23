Допомога психолога: дивитись онлайн Выпуск от 23.06.2022 випуск від 23.06.2022 з Дмитром Карпачовим | Все буде добре

Video: Все буде добре. Допомога психолога випуск від 23.06.2022
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Ірина із Києва зіткнулася з нестандартною ситуацією. Проблеми розпочалися ще до вторгнення Росії. Ірина розійшлася з чоловіком, і той почав жити з іншою жінкою. Нові стосунки чоловіка не склалися, тож він розлучився і з новою дівчиною. З того часу у бік Ірини посипалися нескінченні погрози від скривдженої жінки. Навіть зараз, коли Іра перебуває в Туреччині, переслідувачка продовжує писати їй та її дочці. Іра боїться за свою дочку. Як навчити її поводитися з незнайомцями, які можуть виявитися небезпечними? Відповідає Дмитро Карпачов у проекті Все буде добре. Допомога психолога випуск від 23.06.2022.
Інеса з Харкова після початку повномасштабної війни переїхала до Хмельницького, проте мати продовжує наполягати на тому, що дівчина має виїхати з країни. Мама 21-річної Інеси живе у Мюнхені і регулярно дає дочці гроші. Якщо Інесса не погодиться виїхати, мама не допомагатиме їй фінансово. Як правильно вчинити у цій ситуації? Відповіді у проекті Все буде добре. Допомога психолога випуск від 23.06.2022.
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