Допомога психолога: дивитись онлайн Выпуск от 23.06.2022 випуск від 23.06.2022 з Дмитром Карпачовим | Все буде добре

Випуск від 23.06.2022 | 23.06.2022 | Допомога психолога

Дивіться онлайн Все буде добре. Допомога психолога випуск від 23.06.2022 на сайті СТБ.

Ірина із Києва зіткнулася з нестандартною ситуацією. Проблеми розпочалися ще до вторгнення Росії. Ірина розійшлася з чоловіком, і той почав жити з іншою жінкою. Нові стосунки чоловіка не склалися, тож він розлучився і з новою дівчиною. З того часу у бік Ірини посипалися нескінченні погрози від скривдженої жінки. Навіть зараз, коли Іра перебуває в Туреччині, переслідувачка продовжує писати їй та її дочці. Іра боїться за свою дочку. Як навчити її поводитися з незнайомцями, які можуть виявитися небезпечними? Відповідає Дмитро Карпачов у проекті Все буде добре. Допомога психолога випуск від 23.06.2022.

Інеса з Харкова після початку повномасштабної війни переїхала до Хмельницького, проте мати продовжує наполягати на тому, що дівчина має виїхати з країни. Мама 21-річної Інеси живе у Мюнхені і регулярно дає дочці гроші. Якщо Інесса не погодиться виїхати, мама не допомагатиме їй фінансово. Як правильно вчинити у цій ситуації? Відповіді у проекті Все буде добре. Допомога психолога випуск від 23.06.2022.

Безоплатна консультація психолога від телеканалу СТБ

Усі випуски Все буде добре!

Все буде добре! Допомога психолога дивитися всі випуски

Випуск Допомога психолога від 22.06.2022