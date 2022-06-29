Допомога психолога: дивитись онлайн випуск від 29.06.2022 з Дмитром Карпачовим | Все буде добре

Video: Все буде добре. Допомога психолога випуск від 29.06.2022
Дмитро Карпачов у проєкті Все буде добре. Допомога психолога випуск від 29.06.2022 спробує допомогти українцям збалансувати внутрішній стан і зберегти ментальне здоров’я.
Харків’янка Марина розлучена та виховує доньку Квітку. З початком повномасштабної війни жінка та її ексчоловік почали жити як батьки Квітки, без романтичних стосунків. Проживши разом кілька тижнів, Марина, її колишній та їхня спільна донька переїхали до Кременчука. У проєкті Все буде добре. Допомога психолога від 29.06.2022 Марина поділилася: у Кременчуці на неї чекав чоловік, з яким вона в романтичних стосунках. Пара разом із Квіткою почали жити під одним дахом, а рідний батько дівчинки вступив у лави ЗСУ. Після цього Квітку не впізнати: вона стала дуже агресивною, постійно істерить і навіть підняла руку на виховательку. З чим пов’язаний такий стан дівчинки? Дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн проєкт Все буде добре. Допомога психолога випуск від 29.06.2022 на сайті СТБ.
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