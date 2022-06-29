Проєкти
Як ти
Як ти
 Все буде добре
Все буде добре
 Супермама
Супермама
 Сериалы
Сериалы
 Таємниці ДНК
Таємниці ДНК
 Сліпа
Сліпа
 Україна має талант
Україна має талант
 Супербабуся
Супербабуся
 Вікна-Новини
Вікна-Новини
 Холостяк
Холостяк
Всі проєкти
ru
Все буде добре

Video: Все буде добре. Допомога психолога випуск від 29.06.2022

Дивитись онлайн випуск рубрики "Допомога психолога" у програмі Все Буде Добре від 29.06.2022 з Дмитром Карпачовим на сайті СТБ
Випуски
Допомога психолога: дивитись онлайн випуск від 29.06.2022 з Дмитром Карпачовим | Все буде добре
Все буде добре

Все буде добре. Допомога психолога випуск від 29.06.2022

 Допомога психолога: дивитись онлайн випуск від 29.06.2022 з Дмитром Карпачовим | Все буде добре
Все буде добре

Віра з Чернігова: допомагала жінкам народжувати у підвалах під обстрілами

 Допомога психолога: дивитись онлайн випуск від 29.06.2022 з Дмитром Карпачовим | Все буде добре
Все буде добре

Все буде добре. Допомога психолога випуск від 28.06.2022

 Допомога психолога: дивитись онлайн випуск від 29.06.2022 з Дмитром Карпачовим | Все буде добре
Все буде добре

Казах Костя з Бучі: врятував життя сотень людей із Київщини

 Допомога психолога: дивитись онлайн випуск від 29.06.2022 з Дмитром Карпачовим | Все буде добре
Все буде добре

Все буде добре. Допомога психолога випуск від 27.06.2022

 Допомога психолога: дивитись онлайн випуск від 29.06.2022 з Дмитром Карпачовим | Все буде добре
Все буде добре

Випускники з Чернігова: фотосесія для випускного альбому в руїнах
Топ проєкти
Як ти Як ти Все буде добре Все буде добре Супермама Супермама Сериалы Сериалы Таємниці ДНК Таємниці ДНК Сліпа Сліпа Україна має талант Україна має талант Супербабуся Супербабуся Вікна-Новини Вікна-Новини Холостяк Холостяк
Дивіться також
Допомога психолога: дивитись онлайн випуск від 29.06.2022 з Дмитром Карпачовим | Все буде добре
Все буде добре

Все буде добре. Допомога психолога випуск від 29.06.2022

 Допомога психолога: дивитись онлайн випуск від 29.06.2022 з Дмитром Карпачовим | Все буде добре
Все буде добре

Віра з Чернігова: допомагала жінкам народжувати у підвалах під обстрілами

 Допомога психолога: дивитись онлайн випуск від 29.06.2022 з Дмитром Карпачовим | Все буде добре
Все буде добре

Все буде добре. Допомога психолога випуск від 28.06.2022

 Допомога психолога: дивитись онлайн випуск від 29.06.2022 з Дмитром Карпачовим | Все буде добре
Все буде добре

Казах Костя з Бучі: врятував життя сотень людей із Київщини
Все буде добре Випуск від 29.06.2022 Все буде добре. Допомога психолога випуск від 29.06.2022
Випуск від 29.06.2022 | 29.06.2022 | Допомога психолога

Дмитро Карпачов у проєкті Все буде добре. Допомога психолога випуск від 29.06.2022 спробує допомогти українцям збалансувати внутрішній стан і зберегти ментальне здоров’я.

Харків’янка Марина розлучена та виховує доньку Квітку. З початком повномасштабної війни жінка та її ексчоловік почали жити як батьки Квітки, без романтичних стосунків. Проживши разом кілька тижнів, Марина, її колишній та їхня спільна донька переїхали до Кременчука. У проєкті Все буде добре. Допомога психолога від 29.06.2022 Марина поділилася: у Кременчуці на неї чекав чоловік, з яким вона в романтичних стосунках. Пара разом із Квіткою почали жити під одним дахом, а рідний батько дівчинки вступив у лави ЗСУ. Після цього Квітку не впізнати: вона стала дуже агресивною, постійно істерить і навіть підняла руку на виховательку. З чим пов’язаний такий стан дівчинки? Дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн проєкт Все буде добре. Допомога психолога випуск від 29.06.2022 на сайті СТБ.

Безоплатна консультація психолога від телеканалу СТБ

Усі випуски Все буде добре!

Все буде добре! Допомога психолога дивитися всі випуски

Випуск Допомога психолога від 28.06.2022

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати