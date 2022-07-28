Допомога психолога: дивитись онлайн випуск від 28.07.2022 зі Світланою Арефнією

Випуск від 28.07.2022 | 28.07.2022 | Допомога психолога

Дивіться онлайн Все буде добре. Допомога психолога випуск від 28.07.2022 на офіційному сайті СТБ! У цьому випуску на запитання відповідає Світлана Арефнія.

Тетяна з Харкова, має двох дітей. Коли почалася повномасштабна війна росії проти України, колишній чоловік допоміг їй виїхати з міста разом із дітьми. Після цього Тетяна вирішила поїхати з країни, але чоловік був категорично проти того, щоб вона забирала дітей. Старший син Тетяни захотів залишитися з батьком, адже він дуже тяжко пережив розрив батьків, і за нових обставин тато знову постав перед ним героєм-захисником. Таня виїхала разом із молодшим сином, але тепер вона хоче повернутися і переконати старшого сина виїхати у безпечне місце разом із нею. Як уникнути конфлікту з підлітком? Відповідає Світлана Арефнія у проєкті Все буде добре. Допомога психолог випуск від 28.07.2022.

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