Допомога психолога: дивитись онлайн випуск від 27.07.2022 з Андрієм Жельветрою

Випуск від 27.07.2022 | 27.07.2022 | Допомога психолога

У проєкті Все буде добре. Допомога психолога випуск від 27.07.2022 психологи СТБ допомагають усім охочим. Війна вплинула на ментальне здоров’я кожного українця, і зараз особливо важливо залишатися сильними, незважаючи ні на що.

Тетяна переживає через те, що вона залишає дітей із чоловіком, але той надто легковажно ставиться до повітряних тривог і ніколи не спускається у бомбосховище. Як переконати його змінити свою поведінку заради дітей? Андрій Жельветро відповідає на запитання Тетяни у проєкті Все буде добре. Допомога психолога.

Ще одна героїня, теж Тетяна, зіткнулася з тим, що її ставлення до чоловіка змінилося. Вона починає втрачати повагу до колись коханої людини через те, що вона боїться йти воювати. Як їй бути у такій ситуації? Дізнайтесь у проєкті Все буде добре. Допомога психолога випуск від 27.07.2022.

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