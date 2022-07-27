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Все буде добре

Video: Все буде добре. Допомога психолога випуск від 27.07.2022

Дивитись онлайн випуск рубрики "Допомога психолога" у програмі Все Буде Добре від 27.07.2022 з Андрієм Жельветрою на сайті СТБ
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Допомога психолога: дивитись онлайн випуск від 27.07.2022 з Андрієм Жельветрою
Все буде добре

Все буде добре. Допомога психолога випуск від 27.07.2022

 Допомога психолога: дивитись онлайн випуск від 27.07.2022 з Андрієм Жельветрою
Все буде добре

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У проєкті Все буде добре. Допомога психолога випуск від 27.07.2022 психологи СТБ допомагають усім охочим. Війна вплинула на ментальне здоров’я кожного українця, і зараз особливо важливо залишатися сильними, незважаючи ні на що.

Тетяна переживає через те, що вона залишає дітей із чоловіком, але той надто легковажно ставиться до повітряних тривог і ніколи не спускається у бомбосховище. Як переконати його змінити свою поведінку заради дітей? Андрій Жельветро відповідає на запитання Тетяни у проєкті Все буде добре. Допомога психолога.

Ще одна героїня, теж Тетяна, зіткнулася з тим, що її ставлення до чоловіка змінилося. Вона починає втрачати повагу до колись коханої людини через те, що вона боїться йти воювати. Як їй бути у такій ситуації? Дізнайтесь у проєкті Все буде добре. Допомога психолога випуск від 27.07.2022.

Безоплатна консультація психолога від телеканалу СТБ

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