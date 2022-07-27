Допомога психолога: смотреть онлайн выпуск от 27.07.2022 с Андреем Жельветро

Video: Все буде добре. Допомога психолога выпуск от 27.07.2022
В проекте Все буде добре. Допомога психолога выпуск от 27.07.2022 психологи СТБ помогают всем желающим. Война повлияла на ментальное здоровье каждого украинца, и сейчас нам особенно важно оставаться сильными, несмотря ни на что.
Татьяна переживает из-за того, что она оставляет детей с мужем, но тот слишком легкомысленно относится к воздушным тревогам и никогда не спускается в бомбоубежище. Как убедить его изменить свое поведение ради детей? Андрей Жельветро отвечает на вопрос Татьяны в проекте Все буде добре. Допомога психолога.
Еще одна героиня, тоже Татьяна, столкнулась с тем, что ее отношение к мужу изменилось. Она начинает терять уважение к некогда любимому человеку из-за того, что тот боится идти воевать. Как ей быть в такой ситуации? Узнайте в проекте Все буде добре. Допомога психолога выпуск от 27.07.2022.
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