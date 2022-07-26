Допомога психолога: смотреть онлайн выпуск от 26.07.2022 с Дмитрием Карпачёвым

Выпуск от 26.07.2022 | 26.07.2022 | Допомога психолога

Смотрите онлайн проект Все буде добре. Допомога психолога выпуск от 26.07.2022 на официальном сайте СТБ.

За помощью обратилась Светлана из Днепра. Дмитрий Карпачев помнит ее еще с проекта Супермама. Светлана участвовала в 4 сезоне и запомнилась тем, что очень сильно контролировала все действия своего сына.

В проекте Все буде добре. Допомога психолога Светлана просит совета по воспитанию сына. Она хочет извлечь пользу даже из условий такого непростого времени, как сейчас. Светлана хочет воспитать из сына настоящего мужчину, который будет ее защищать. Правильный ли это подход к воспитанию мальчика? И какие качества стоит воспитывать в ребенке в таких нестандартных условиях, как сейчас? Смотрите в проекте Все буде добре. Допомога психолога выпуск от 26.07.2022.

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