Допомога психолога: смотреть онлайн выпуск от 25.07.2022 с Андреем Жельветро

Video: Все буде добре. Допомога психолога выпуск от 25.07.2022
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Выпуск от 25.07.2022 | 25.07.2022 | Допомога психолога
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Андрей Жельветро и другие психологи телеканала продолжают помогать украинцам и украинкам, которые столкнулись с трудностями во время войны. На этот раз за помощью проекта обратились три женщины.
Ирина работает учительницей танцев. Она очень любит детей, но никогда не работала с воспитанниками в таких сложных условиях. Например, что делать, если во время воздушной тревоги дети не хотят идти в бомбоубежище? Отвечает Андрей Жельветро в проекте Все буде добре. Допомога психолога выпуск от 25.07.2022.
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