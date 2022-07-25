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Video: Все буде добре. Допомога психолога выпуск от 25.07.2022

Смотреть онлайн выпуск рубрики "Допомога психолога" в программе Все Буде Добре от 25.07.2022 с Андреем Жельветро на сайте СТБ
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Допомога психолога: смотреть онлайн выпуск от 25.07.2022 с Андреем Жельветро
Все буде добре

Все буде добре. Допомога психолога выпуск от 25.07.2022

 Допомога психолога: смотреть онлайн выпуск от 25.07.2022 с Андреем Жельветро
Все буде добре

Тату-мастера делают татуировки в поддержку армии.

 Допомога психолога: смотреть онлайн выпуск от 25.07.2022 с Андреем Жельветро
Все буде добре

Все буде добре. Неймовірна правда про українців выпуск от 22.07.2022

 Допомога психолога: смотреть онлайн выпуск от 25.07.2022 с Андреем Жельветро
Все буде добре

Александр устраивает праздники для пострадавших во время оккупации

 Допомога психолога: смотреть онлайн выпуск от 25.07.2022 с Андреем Жельветро
Все буде добре

Все буде добре. Допомога психолога выпуск от 21.07.2022

 Допомога психолога: смотреть онлайн выпуск от 25.07.2022 с Андреем Жельветро
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Допомога психолога: смотреть онлайн выпуск от 25.07.2022 с Андреем Жельветро
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Тату-мастера делают татуировки в поддержку армии.

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Смотрите онлайн проект Все буде добре. Допомога психолога выпуск от 25.07.2022 на официальном сайте СТБ!

Андрей Жельветро и другие психологи телеканала продолжают помогать украинцам и украинкам, которые столкнулись с трудностями во время войны. На этот раз за помощью проекта обратились три женщины. 

Ирина работает учительницей танцев. Она очень любит детей, но никогда не работала с воспитанниками в таких сложных условиях. Например, что делать, если во время воздушной тревоги дети не хотят идти в бомбоубежище? Отвечает Андрей Жельветро в проекте Все буде добре. Допомога психолога выпуск от 25.07.2022.

Бесплатная консультация психолога от телеканала СТБ

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