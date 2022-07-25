Допомога психолога: дивитись онлайн випуск від 25.07.2022 з Андрієм Жельветрою

Video: Все буде добре. Допомога психолога випуск від 25.07.2022
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Випуск від 25.07.2022 | 25.07.2022 | Допомога психолога
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Андрій Жельветро та інші психологи телеканалу продовжують допомагати українцям та українкам, які зіткнулися із труднощами під час війни. Цього разу за допомогою проєкту звернулися троє жінок.
Ірина працює вчителькою танців. Вона дуже любить дітей, але ніколи не працювала з вихованцями за таких складних умов. Наприклад, що робити, якщо під час повітряної тривоги діти не хочуть йти до бомбосховища? Відповідає Андрій Жельветро у проєкті Все буде добре. Допомога психолога випуск від 25.07.2022.
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