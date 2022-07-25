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Все буде добре

Video: Все буде добре. Допомога психолога випуск від 25.07.2022

Дивитись онлайн випуск рубрики "Допомога психолога" у програмі Все Буде Добре від 25.07.2022 з Андрієм Жельветрою на сайті СТБ
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Допомога психолога: дивитись онлайн випуск від 25.07.2022 з Андрієм Жельветрою
Все буде добре

Все буде добре. Допомога психолога випуск від 25.07.2022

 Допомога психолога: дивитись онлайн випуск від 25.07.2022 з Андрієм Жельветрою
Все буде добре

Тату-майстри роблять татуювання на підтримку армії

 Допомога психолога: дивитись онлайн випуск від 25.07.2022 з Андрієм Жельветрою
Все буде добре

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 Допомога психолога: дивитись онлайн випуск від 25.07.2022 з Андрієм Жельветрою
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 Допомога психолога: дивитись онлайн випуск від 25.07.2022 з Андрієм Жельветрою
Все буде добре

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 Допомога психолога: дивитись онлайн випуск від 25.07.2022 з Андрієм Жельветрою
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Випуск від 25.07.2022 | 25.07.2022 | Допомога психолога

Дивіться онлайн проєкт Все буде добре. Допомога психолога випуск від 25.07.2022 на офіційному сайті СТБ!

Андрій Жельветро та інші психологи телеканалу продовжують допомагати українцям та українкам, які зіткнулися із труднощами під час війни. Цього разу за допомогою проєкту звернулися троє жінок.

Ірина працює вчителькою танців. Вона дуже любить дітей, але ніколи не працювала з вихованцями за таких складних умов. Наприклад, що робити, якщо під час повітряної тривоги діти не хочуть йти до бомбосховища? Відповідає Андрій Жельветро у проєкті Все буде добре. Допомога психолога випуск від 25.07.2022.

Безоплатна консультація психолога від телеканалу СТБ

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