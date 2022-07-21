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Все буде добре

Video: Все буде добре. Допомога психолога випуск від 21.07.2022

Дивитись онлайн випуск рубрики "Допомога психолога" у програмі Все Буде Добре від 21.07.2022 зі Світланою Арефнією на сайті СТБ
Випуски
Допомога психолога: дивитись онлайн випуск від 21.07.2022 зі Світланою Арефнією
Все буде добре

Все буде добре. Допомога психолога випуск від 21.07.2022

 Допомога психолога: дивитись онлайн випуск від 21.07.2022 зі Світланою Арефнією
Все буде добре

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Випуск від 21.07.2022 | 21.07.2022 | Допомога психолога

Наталія з Кременчука звернулася за допомогою психолога після пережитого в ТЦ Амстор. Дівчина працює оптометристом у торговельному центрі, і 27 червня був звичайний робочий день. Коли пролунала повітряна тривога, героїня програми Все буде добре. Допомога психолога хотіла зачинити магазин, проте адміністратор та відвідувачі наполягли на тому, щоб залишитись. Зрештою, після ракетного обстрілу всі опинилися в небезпеці. На щастя, Наталія змогла врятуватися та допомогти відвідувачам покинути небезпечне місце. Але дівчина постійно відчуває провину за те, що її пасивність могла коштувати людських життів. Як впоратися з цим почуттям? І як не замкнутися в собі після пережитого жаху? Відповіді на ці запитання дасть Світлана Арефнія в проєкті Все буде добре. Допомога психолога випуск від 21.07.2022.

Чому діти починають кусатися і як їх відучити? Як спокійно виносити дитину під час війни? Дивіться онлайн проєкт Все буде добре. Допомога психолога випуск від 21.07.2022 на сайті СТБ.

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