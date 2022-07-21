Допомога психолога: смотреть онлайн выпуск от 21.07.2022 со Светланой Арефнией

Выпуск от 21.07.2022 | 21.07.2022 | Допомога психолога

Наталья из Кременчуга обратилась за помощью психолога после пережитого в ТЦ Амстор. Девушка работает оптометристом в торговом центре, и 27 июня был обычный рабочий день. Когда прозвучала воздушная тревога, героиня программы Все буде добре. Допомога психолога хотела закрыть магазин, но администратор и посетители настояли на том, чтобы остаться. В конце концов, после ракетных обстрелов все оказались в опасности. К счастью, Наталья смогла спастись и помочь посетителям покинуть опасное место. Но девушка постоянно ощущает вину за свою пассивность, которая могла стоить жизней людей. Как справиться с этим чувством? И как не замкнуться в себе после пережитого ужаса? Ответы на эти вопросы даст Светлана Арефния в проекте Все буде добре. Допомога психолога выпуск от 21.07.2022.

Почему дети начинают кусаться и как их отучить? Как спокойно выносить ребенка во время войны? Смотрите онлайн проект Все буде добре. Допомога психолога выпуск от 21.07.2022 на сайте СТБ.

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