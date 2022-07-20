Допомога психолога: смотреть онлайн выпуск от 20.07.2022 с Дмитрием Карпачёвым | Все буде добре

Video: Все буде добре. Допомога психолога выпуск от 20.07.2022
Война разделила тысячи семей, которые были вынуждены спасаться от российской агрессии. Елена из Одессы также уехала из страны, чтобы спасти себя и ребенка, хотя не хотела покидать мужа. Одесситка обратилась за психологической поддержкой Дмитрия Карпачева из-за безосновательной ревности любимого. Елену за границей приютил немец, который много беспокоится о ней и ребенке. Муж героини программы Все буде добре. Допомога психолога не понимает такую щедрость и ревнует жену. Как доказать свою верность на расстоянии? Как поддерживать и развивать семейные отношения во время войны? Ответы на эти вопросы даст Дмитрий Карпачев в проекте Все буде добре. Допомога психолога выпуск от 20.07.2022.
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