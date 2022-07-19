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Все буде добре

Video: Все буде добре. Допомога психолога выпуск от 19.07.2022

Смотреть онлайн выпуск рубрики "Допомога психолога" в программе Все Буде Добре от 19.07.2022 с Андреем Жельветро на сайте СТБ
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Допомога психолога: смотреть онлайн выпуск от 19.07.2022 с Андреем Жельветро
Все буде добре

Все буде добре. Допомога психолога выпуск от 19.07.2022

 Допомога психолога: смотреть онлайн выпуск от 19.07.2022 с Андреем Жельветро
Все буде добре

Креативные одесситы создают и тестируют бронежилеты для ВСУ

 Допомога психолога: смотреть онлайн выпуск от 19.07.2022 с Андреем Жельветро
Все буде добре

Все буде добре. Допомога психолога выпуск от 18.07.2022

 Допомога психолога: смотреть онлайн выпуск от 19.07.2022 с Андреем Жельветро
Все буде добре

Спасение животных в зоопарке «12 Месяцев»

 Допомога психолога: смотреть онлайн выпуск от 19.07.2022 с Андреем Жельветро
Все буде добре

Все буде добре. Неймовірна правда про українців выпуск от 15.07.2022

 Допомога психолога: смотреть онлайн выпуск от 19.07.2022 с Андреем Жельветро
Все буде добре

Галина из Черкасс: плетет маскировочные сетки для ВСУ
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Допомога психолога: смотреть онлайн выпуск от 19.07.2022 с Андреем Жельветро
Все буде добре

Все буде добре. Допомога психолога выпуск от 19.07.2022

 Допомога психолога: смотреть онлайн выпуск от 19.07.2022 с Андреем Жельветро
Все буде добре

Креативные одесситы создают и тестируют бронежилеты для ВСУ

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Все буде добре Выпуск от 19.07.2022 Все буде добре. Допомога психолога выпуск от 19.07.2022
Выпуск от 19.07.2022 | 19.07.2022 | Допомога психолога

Война принесла много несчастий не только людям, но и животным, которые нуждаются в тепле и заботе. Елена из Днепра обратилась за советом Андрея Жельветро, ​​ведь ее 12-летняя дочь хочет приютить собаку, а отказ не воспринимает. Героиня программы Все буде добре. Допомога психолога рада была бы помочь, но во время войны брать дополнительную ответственность сложно. Как правильно объяснить дочери, что сейчас семья не может завести домашнего питомца? Почему на самом деле ребенок хочет приютить животное? Ответы на эти вопросы даст Андрей Жельветро в проекте Все буде добре. Допомога психолога выпуск от 19.07.2022.

Как справиться с проблемами со здоровьем из-за стресса? Как успокоить ребенка, который боится отца в военной форме? Смотрите онлайн проект Все буде добре. Допомога психолога выпуск от 19.07.2022 на сайте СТБ.

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