Допомога психолога: смотреть онлайн выпуск от 19.07.2022 с Андреем Жельветро

Выпуск от 19.07.2022 | 19.07.2022 | Допомога психолога

Война принесла много несчастий не только людям, но и животным, которые нуждаются в тепле и заботе. Елена из Днепра обратилась за советом Андрея Жельветро, ​​ведь ее 12-летняя дочь хочет приютить собаку, а отказ не воспринимает. Героиня программы Все буде добре. Допомога психолога рада была бы помочь, но во время войны брать дополнительную ответственность сложно. Как правильно объяснить дочери, что сейчас семья не может завести домашнего питомца? Почему на самом деле ребенок хочет приютить животное? Ответы на эти вопросы даст Андрей Жельветро в проекте Все буде добре. Допомога психолога выпуск от 19.07.2022.

Как справиться с проблемами со здоровьем из-за стресса? Как успокоить ребенка, который боится отца в военной форме? Смотрите онлайн проект Все буде добре. Допомога психолога выпуск от 19.07.2022 на сайте СТБ.

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