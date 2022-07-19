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Все буде добре

Video: Все буде добре. Допомога психолога випуск від 19.07.2022

Дивитись онлайн випуск рубрики "Допомога психолога" у програмі Все Буде Добре від 19.07.2022 з Андрієм Жельветрою на сайті СТБ
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Допомога психолога: дивитись онлайн випуск від 19.07.2022 з Андрієм Жельветрою
Все буде добре

Креативні одесити створюють та тестують бронежилети для ЗСУ

 Допомога психолога: дивитись онлайн випуск від 19.07.2022 з Андрієм Жельветрою
Все буде добре

Все буде добре. Допомога психолога випуск від 18.07.2022

 Допомога психолога: дивитись онлайн випуск від 19.07.2022 з Андрієм Жельветрою
Все буде добре

Порятунок тварин у зоопарку «12 Місяців»

 Допомога психолога: дивитись онлайн випуск від 19.07.2022 з Андрієм Жельветрою
Все буде добре

Все буде добре. Неймовірна правда про українців випуск від 15.07.2022

 Допомога психолога: дивитись онлайн випуск від 19.07.2022 з Андрієм Жельветрою
Все буде добре

Галина з Черкас: плете маскувальні сітки для ЗСУ

 Допомога психолога: дивитись онлайн випуск від 19.07.2022 з Андрієм Жельветрою
Все буде добре

Все буде добре. Допомога психолога випуск від 14.07.2022
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Все буде добре. Допомога психолога випуск від 19.07.2022

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Випуск від 19.07.2022 | 19.07.2022 | Допомога психолога

Війна принесла багато нещастя не лише людям, а й тваринам, які потребують тепла та турботи. Олена з Дніпра звернулася за порадою Андрія Жельветро, адже її 12-річна донька хоче прихистити песика, а відмову не сприймає. Героїня програми Все буде добре. Допомога психолога рада була б допомогти, але під час війни брати додаткову відповідальність складно. Як правильно пояснити дочці, що зараз родина не може завести домашнього улюбленця? Чому насправді дитина хоче прихистити тварину? Відповіді на ці запитання дасть Андрій Жельветро в проєкті Все буде добре. Допомога психолога випуск від 19.07.2022.

Як впоратися з проблемами зі здоров’ям через стрес? Як заспокоїти дитину, яка боїться тата у військовій формі? Дивіться онлайн проєкт Все буде добре. Допомога психолога випуск від 19.07.2022 на сайті СТБ.

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Випуск Допомога психолога від 18.07.2022

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