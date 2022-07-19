Допомога психолога: дивитись онлайн випуск від 19.07.2022 з Андрієм Жельветрою

Випуск від 19.07.2022 | 19.07.2022 | Допомога психолога

Війна принесла багато нещастя не лише людям, а й тваринам, які потребують тепла та турботи. Олена з Дніпра звернулася за порадою Андрія Жельветро, адже її 12-річна донька хоче прихистити песика, а відмову не сприймає. Героїня програми Все буде добре. Допомога психолога рада була б допомогти, але під час війни брати додаткову відповідальність складно. Як правильно пояснити дочці, що зараз родина не може завести домашнього улюбленця? Чому насправді дитина хоче прихистити тварину? Відповіді на ці запитання дасть Андрій Жельветро в проєкті Все буде добре. Допомога психолога випуск від 19.07.2022.

Як впоратися з проблемами зі здоров’ям через стрес? Як заспокоїти дитину, яка боїться тата у військовій формі? Дивіться онлайн проєкт Все буде добре. Допомога психолога випуск від 19.07.2022 на сайті СТБ.

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