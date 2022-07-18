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Все буде добре

Video: Все буде добре. Допомога психолога випуск від 18.07.2022

Дивитись онлайн випуск рубрики "Допомога психолога" у програмі Все Буде Добре від 18.07.2022 зі Світланою Арефнією на сайті СТБ
Випуски
Допомога психолога: дивитись онлайн випуск від 18.07.2022 зі Світланою Арефнією
Все буде добре

Все буде добре. Допомога психолога випуск від 18.07.2022

 Допомога психолога: дивитись онлайн випуск від 18.07.2022 зі Світланою Арефнією
Все буде добре

Порятунок тварин у зоопарку «12 Місяців»

 Допомога психолога: дивитись онлайн випуск від 18.07.2022 зі Світланою Арефнією
Все буде добре

Все буде добре. Неймовірна правда про українців випуск від 15.07.2022

 Допомога психолога: дивитись онлайн випуск від 18.07.2022 зі Світланою Арефнією
Все буде добре

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 Допомога психолога: дивитись онлайн випуск від 18.07.2022 зі Світланою Арефнією
Все буде добре

Все буде добре. Допомога психолога випуск від 14.07.2022

 Допомога психолога: дивитись онлайн випуск від 18.07.2022 зі Світланою Арефнією
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Все буде добре. Допомога психолога випуск від 18.07.2022

 Допомога психолога: дивитись онлайн випуск від 18.07.2022 зі Світланою Арефнією
Все буде добре

Порятунок тварин у зоопарку «12 Місяців»

 Допомога психолога: дивитись онлайн випуск від 18.07.2022 зі Світланою Арефнією
Все буде добре

Все буде добре. Неймовірна правда про українців випуск від 15.07.2022

 Допомога психолога: дивитись онлайн випуск від 18.07.2022 зі Світланою Арефнією
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Випуск від 18.07.2022 | 18.07.2022 | Допомога психолога

Через війну фінансовий стан українців значно погіршився, внаслідок чого діти та підлітки піддаються спокусі легких грошей та маніпуляціям. В проєкті Все буде добре. Допомога психолога Світлана Арефнія розповість, як вберегти дітей від ворожих маніпуляцій та співпраці з окупантами. Як правильно пояснити підліткові про проблеми родини? Чому діти довіряють злочинцям і погоджуються на протиправні дії? Відповіді на ці запитання дасть Світлана Арефнія в проєкті Все буде добре. Допомога психолога випуск від 18.07.2022.

Як переналаштуватися на нормальне життя після життя в зоні активних бойових дій? Що робити, якщо у вас адреналінова залежність? Дивіться онлайн проєкт Все буде добре. Допомога психолога випуск від 18.07.2022 на сайті СТБ.

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