Допомога психолога: дивитись онлайн випуск від 18.07.2022 зі Світланою Арефнією

Випуск від 18.07.2022 | 18.07.2022 | Допомога психолога

Через війну фінансовий стан українців значно погіршився, внаслідок чого діти та підлітки піддаються спокусі легких грошей та маніпуляціям. В проєкті Все буде добре. Допомога психолога Світлана Арефнія розповість, як вберегти дітей від ворожих маніпуляцій та співпраці з окупантами. Як правильно пояснити підліткові про проблеми родини? Чому діти довіряють злочинцям і погоджуються на протиправні дії? Відповіді на ці запитання дасть Світлана Арефнія в проєкті Все буде добре. Допомога психолога випуск від 18.07.2022.

Як переналаштуватися на нормальне життя після життя в зоні активних бойових дій? Що робити, якщо у вас адреналінова залежність? Дивіться онлайн проєкт Все буде добре. Допомога психолога випуск від 18.07.2022 на сайті СТБ.

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