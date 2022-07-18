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Все буде добре

Video: Все буде добре. Допомога психолога выпуск от 18.07.2022

Смотреть онлайн выпуск рубрики "Допомога психолога" в программе Все Буде Добре от 18.07.2022 со Светланой Арефнией на сайте СТБ
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Допомога психолога: смотреть онлайн выпуск от 18.07.2022 со Светланой Арефнией
Все буде добре

Все буде добре. Допомога психолога выпуск от 18.07.2022

 Допомога психолога: смотреть онлайн выпуск от 18.07.2022 со Светланой Арефнией
Все буде добре

Спасение животных в зоопарке «12 Месяцев»

 Допомога психолога: смотреть онлайн выпуск от 18.07.2022 со Светланой Арефнией
Все буде добре

Все буде добре. Неймовірна правда про українців выпуск от 15.07.2022

 Допомога психолога: смотреть онлайн выпуск от 18.07.2022 со Светланой Арефнией
Все буде добре

Галина из Черкасс: плетет маскировочные сетки для ВСУ

 Допомога психолога: смотреть онлайн выпуск от 18.07.2022 со Светланой Арефнией
Все буде добре

Все буде добре. Допомога психолога выпуск от 14.07.2022

 Допомога психолога: смотреть онлайн выпуск от 18.07.2022 со Светланой Арефнией
Все буде добре

Наталья из Чернигова: спасла 30 детей-сирот из интерната
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Допомога психолога: смотреть онлайн выпуск от 18.07.2022 со Светланой Арефнией
Все буде добре

Все буде добре. Допомога психолога выпуск от 18.07.2022

 Допомога психолога: смотреть онлайн выпуск от 18.07.2022 со Светланой Арефнией
Все буде добре

Спасение животных в зоопарке «12 Месяцев»

 Допомога психолога: смотреть онлайн выпуск от 18.07.2022 со Светланой Арефнией
Все буде добре

Все буде добре. Неймовірна правда про українців выпуск от 15.07.2022

 Допомога психолога: смотреть онлайн выпуск от 18.07.2022 со Светланой Арефнией
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Выпуск от 18.07.2022 | 18.07.2022 | Допомога психолога

Из-за войны финансовое состояние украинцев значительно ухудшилось, вследствие чего дети и подростки подвергаются соблазну легких денег и манипуляциям. В проекте Все буде добре. Допомога психолога Светлана Арефния расскажет, как уберечь детей от вражеских манипуляций и сотрудничества с оккупантами. Как правильно объяснить подростку о проблемах семьи? Почему дети доверяют преступникам и соглашаются на противоправные действия? Ответы на эти вопросы даст Светлана Арефния в проекте Все буде добре. Допомога психолога выпуск от 18.07.2022.

Как перенастроиться на нормальную жизнь после жизни в зоне активных боевых действий? Что делать, если у вас адреналиновая зависимость? Смотрите онлайн проект Все буде добре. Допомога психолога выпуск от 18.07.2022 на сайте СТБ.

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