Допомога психолога: смотреть онлайн выпуск от 18.07.2022 со Светланой Арефнией

Выпуск от 18.07.2022 | 18.07.2022 | Допомога психолога

Из-за войны финансовое состояние украинцев значительно ухудшилось, вследствие чего дети и подростки подвергаются соблазну легких денег и манипуляциям. В проекте Все буде добре. Допомога психолога Светлана Арефния расскажет, как уберечь детей от вражеских манипуляций и сотрудничества с оккупантами. Как правильно объяснить подростку о проблемах семьи? Почему дети доверяют преступникам и соглашаются на противоправные действия? Ответы на эти вопросы даст Светлана Арефния в проекте Все буде добре. Допомога психолога выпуск от 18.07.2022.

Как перенастроиться на нормальную жизнь после жизни в зоне активных боевых действий? Что делать, если у вас адреналиновая зависимость? Смотрите онлайн проект Все буде добре. Допомога психолога выпуск от 18.07.2022 на сайте СТБ.

Бесплатная консультация психолога от телеканала СТБ

Все выпуски Все буде добре!

Все буде добре! Допомога психолога смотреть все выпуски

Выпуск Допомога психолога от 14.07.2022