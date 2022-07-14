Допомога психолога: смотреть онлайн Выпуск от 14.07.2022 выпуск от 14.07.2022 с Дмитрием Карпачёвым | Все буде добре

Выпуск от 14.07.2022 | 14.07.2022 | Допомога психолога

Смотрите онлайн проект Все буде добре. Допомога психолога выпуск от 14.07.2022 на сайте СТБ! За советом к Дмитрию Карпачеву обратилась Екатерина. Она живет в Харькове и за время войны не уезжала из города. Екатерина расскажет психологу, что у нее исчезло доверие к людям. Почти в каждом прохожем женщина видит подозрительную личность и даже по родному району не может гулять спокойно. Смотрите онлайн проект Все буде добре. Допомога психолога выпуск от 14.07.2022 и узнайте, что делать, когда в каждом встречном видишь врага.

Также в сегодняшней программе Дмитрий Карпачев расскажет, как объединить разорванную войной семью. С такой проблемой столкнулись сотни украинских семей, поэтому психолог даст советы, как не потерять связь на расстоянии.

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Выпуск Допомога психолога от 13.07.2022