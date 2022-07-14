Допомога психолога: дивитись онлайн Выпуск от 14.07.2022 випуск від 14.07.2022 з Дмитром Карпачовим | Все буде добре

Випуск від 14.07.2022 | 14.07.2022 | Допомога психолога

Дивіться онлайн проєкт Все буде добре. Допомога психолога випуск від 14.07.2022 на сайті СТБ! За порадою до Дмитра Карпачова звернулася Катерина. Вона живе в Харкові і за час війни не виїжджала з міста. Катерина розповість психологу, що в неї зникла довіра до людей. Майже в кожному перехожому жінка бачить підозрілу особу і навіть по рідному району не може гуляти спокійно. Дивіться онлайн проєкт Все буде добре. Допомога психолога випуск від 14.07.2022 та дізнайтеся, що робити, коли в кожному зустрічному бачиш ворога.

Також у сьогоднішній програмі Дмитро Карпачов розкаже, як об’єднати розірвану війною родину. З такою проблемою зіткнулися сотні українських сімей, тому психолог дасть поради, як не втратити зв'язок на відстані.

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