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Все буде добре

Video: Все буде добре. Допомога психолога випуск від 14.07.2022

Дивитись онлайн Выпуск от 14.07.2022 випуск рубрики "Допомога психолога" у програмі Все Буде Добре від 14.07.2022 з Дмитром Карпачовим на сайті СТБ
Випуски
Допомога психолога: дивитись онлайн Выпуск от 14.07.2022 випуск від 14.07.2022 з Дмитром Карпачовим | Все буде добре
Все буде добре

Все буде добре. Допомога психолога випуск від 14.07.2022

 Допомога психолога: дивитись онлайн Выпуск от 14.07.2022 випуск від 14.07.2022 з Дмитром Карпачовим | Все буде добре
Все буде добре

Наталія із Чернігова: врятувала 30 дітей-сиріт з інтернату

 Допомога психолога: дивитись онлайн Выпуск от 14.07.2022 випуск від 14.07.2022 з Дмитром Карпачовим | Все буде добре
Все буде добре

Все буде добре. Допомога психолога випуск від 13.07.2022

 Допомога психолога: дивитись онлайн Выпуск от 14.07.2022 випуск від 14.07.2022 з Дмитром Карпачовим | Все буде добре
Все буде добре

Сергій із Харкова: організував медпункт у харківському метро

 Допомога психолога: дивитись онлайн Выпуск от 14.07.2022 випуск від 14.07.2022 з Дмитром Карпачовим | Все буде добре
Все буде добре

Все буде добре. Допомога психолога випуск від 12.07.2022

 Допомога психолога: дивитись онлайн Выпуск от 14.07.2022 випуск від 14.07.2022 з Дмитром Карпачовим | Все буде добре
Все буде добре

Друзі-айтівці виготовляють повербанки з акумуляторів електронних сигарет
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Допомога психолога: дивитись онлайн Выпуск от 14.07.2022 випуск від 14.07.2022 з Дмитром Карпачовим | Все буде добре
Все буде добре

Все буде добре. Допомога психолога випуск від 14.07.2022

 Допомога психолога: дивитись онлайн Выпуск от 14.07.2022 випуск від 14.07.2022 з Дмитром Карпачовим | Все буде добре
Все буде добре

Наталія із Чернігова: врятувала 30 дітей-сиріт з інтернату

 Допомога психолога: дивитись онлайн Выпуск от 14.07.2022 випуск від 14.07.2022 з Дмитром Карпачовим | Все буде добре
Все буде добре

Все буде добре. Допомога психолога випуск від 13.07.2022

 Допомога психолога: дивитись онлайн Выпуск от 14.07.2022 випуск від 14.07.2022 з Дмитром Карпачовим | Все буде добре
Все буде добре

Сергій із Харкова: організував медпункт у харківському метро
Все буде добре Випуск від 14.07.2022 Все буде добре. Допомога психолога випуск від 14.07.2022
Випуск від 14.07.2022 | 14.07.2022 | Допомога психолога

Дивіться онлайн проєкт Все буде добре. Допомога психолога випуск від 14.07.2022 на сайті СТБ! За порадою до Дмитра Карпачова звернулася Катерина. Вона живе в Харкові і за час війни не виїжджала з міста. Катерина розповість психологу, що в неї зникла довіра до людей. Майже в кожному перехожому жінка бачить підозрілу особу і навіть по рідному району не може гуляти спокійно. Дивіться онлайн проєкт Все буде добре. Допомога психолога випуск від 14.07.2022 та дізнайтеся, що робити, коли в кожному зустрічному бачиш ворога.

Також у сьогоднішній програмі Дмитро Карпачов розкаже, як об’єднати розірвану війною родину. З такою проблемою зіткнулися сотні українських сімей, тому психолог дасть поради, як не втратити зв'язок на відстані.

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Випуск Допомога психолога від 13.07.2022

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