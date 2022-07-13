Допомога психолога: дивитись онлайн Выпуск от 13.07.2022 випуск від 13.07.2022 з Андрієм Жельветрою | Все буде добре

Випуск від 13.07.2022 | 13.07.2022 | Допомога психолога

Дивіться онлайн проєкт Все буде добре. Допомога психолога випуск від 13.07.2022 на сайті телеканалу СТБ! Андрій Жельветро допоможе подбати про психічне здоров’я та відповість на запитання, які хвилюють багатьох українців в умовах війни.

Першим за допомогою до психолога звернеться військовослужбовець Дмитро. Зараз чоловік перебуває в зоні бойових дій, і є моменти, з якими він не може впоратися. У проєкті Все буде добре. Допомога психолога Дмитро розповість, що одна з найважливіших проблем, яка його хвилює, – це питання втрат. За період війни чоловік втратив більше десятка друзів, і не знає як це пережити. Що Андрій Жельветро порадить Дмитру? Дивіться онлайн у проєкті Все буде добре. Допомога психолога випуск від 13.07.2022.

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