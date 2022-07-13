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Все буде добре

Video: Все буде добре. Допомога психолога випуск від 13.07.2022

Дивитись онлайн Выпуск от 13.07.2022 випуск рубрики "Допомога психолога" у програмі Все Буде Добре від 13.07.2022 з Андрієм Жельветрою на сайті СТБ
Випуски
Допомога психолога: дивитись онлайн Выпуск от 13.07.2022 випуск від 13.07.2022 з Андрієм Жельветрою | Все буде добре
Все буде добре

Все буде добре. Допомога психолога випуск від 13.07.2022

 Допомога психолога: дивитись онлайн Выпуск от 13.07.2022 випуск від 13.07.2022 з Андрієм Жельветрою | Все буде добре
Все буде добре

Сергій із Харкова: організував медпункт у харківському метро

 Допомога психолога: дивитись онлайн Выпуск от 13.07.2022 випуск від 13.07.2022 з Андрієм Жельветрою | Все буде добре
Все буде добре

Все буде добре. Допомога психолога випуск від 12.07.2022

 Допомога психолога: дивитись онлайн Выпуск от 13.07.2022 випуск від 13.07.2022 з Андрієм Жельветрою | Все буде добре
Все буде добре

Друзі-айтівці виготовляють повербанки з акумуляторів електронних сигарет

 Допомога психолога: дивитись онлайн Выпуск от 13.07.2022 випуск від 13.07.2022 з Андрієм Жельветрою | Все буде добре
Все буде добре

Все буде добре. Допомога психолога випуск від 11.07.2022

 Допомога психолога: дивитись онлайн Выпуск от 13.07.2022 випуск від 13.07.2022 з Андрієм Жельветрою | Все буде добре
Все буде добре

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Все буде добре

Все буде добре. Допомога психолога випуск від 13.07.2022

 Допомога психолога: дивитись онлайн Выпуск от 13.07.2022 випуск від 13.07.2022 з Андрієм Жельветрою | Все буде добре
Все буде добре

Сергій із Харкова: організував медпункт у харківському метро

 Допомога психолога: дивитись онлайн Выпуск от 13.07.2022 випуск від 13.07.2022 з Андрієм Жельветрою | Все буде добре
Все буде добре

Все буде добре. Допомога психолога випуск від 12.07.2022

 Допомога психолога: дивитись онлайн Выпуск от 13.07.2022 випуск від 13.07.2022 з Андрієм Жельветрою | Все буде добре
Все буде добре

Друзі-айтівці виготовляють повербанки з акумуляторів електронних сигарет
Все буде добре Випуск від 13.07.2022 Все буде добре. Допомога психолога випуск від 13.07.2022
Випуск від 13.07.2022 | 13.07.2022 | Допомога психолога

Дивіться онлайн проєкт Все буде добре. Допомога психолога випуск від 13.07.2022 на сайті телеканалу СТБ! Андрій Жельветро допоможе подбати про психічне здоров’я та відповість на запитання, які хвилюють багатьох українців в умовах війни.

Першим за допомогою до психолога звернеться військовослужбовець Дмитро. Зараз чоловік перебуває в зоні бойових дій, і є моменти, з якими він не може впоратися. У проєкті Все буде добре. Допомога психолога Дмитро розповість, що одна з найважливіших проблем, яка його хвилює, – це питання втрат. За період війни чоловік втратив більше десятка друзів, і не знає як це пережити. Що Андрій Жельветро порадить Дмитру? Дивіться онлайн у проєкті Все буде добре. Допомога психолога випуск від 13.07.2022.

Безоплатна консультація психолога від телеканалу СТБ

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