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Все буде добре

Video: Все буде добре. Допомога психолога випуск від 12.07.2022

Дивитись онлайн Выпуск от 12.07.2022 випуск рубрики "Допомога психолога" у програмі Все Буде Добре від 12.07.2022 зі Світланою Арефнією на сайті СТБ
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Допомога психолога: дивитись онлайн Выпуск от 12.07.2022 випуск від 12.07.2022 зі Світланою Арефнією | Все буде добре
Все буде добре

Все буде добре. Допомога психолога випуск від 12.07.2022

 Допомога психолога: дивитись онлайн Выпуск от 12.07.2022 випуск від 12.07.2022 зі Світланою Арефнією | Все буде добре
Все буде добре

Друзі-айтівці виготовляють повербанки з акумуляторів електронних сигарет

 Допомога психолога: дивитись онлайн Выпуск от 12.07.2022 випуск від 12.07.2022 зі Світланою Арефнією | Все буде добре
Все буде добре

Все буде добре. Допомога психолога випуск від 11.07.2022

 Допомога психолога: дивитись онлайн Выпуск от 12.07.2022 випуск від 12.07.2022 зі Світланою Арефнією | Все буде добре
Все буде добре

Любов з Чугуєва: викладала малювання в бомбосховищах

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Все буде добре. Неймовірна правда про українців випуск від 08.07.2022

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Все буде добре. Допомога психолога випуск від 12.07.2022

 Допомога психолога: дивитись онлайн Выпуск от 12.07.2022 випуск від 12.07.2022 зі Світланою Арефнією | Все буде добре
Все буде добре

Друзі-айтівці виготовляють повербанки з акумуляторів електронних сигарет

 Допомога психолога: дивитись онлайн Выпуск от 12.07.2022 випуск від 12.07.2022 зі Світланою Арефнією | Все буде добре
Все буде добре

Все буде добре. Допомога психолога випуск від 11.07.2022

 Допомога психолога: дивитись онлайн Выпуск от 12.07.2022 випуск від 12.07.2022 зі Світланою Арефнією | Все буде добре
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Випуск від 12.07.2022 | 12.07.2022 | Допомога психолога

У проєкті Все буде добре. Допомога психолога випуск від 12.07.2022 Світлана Арефнія продовжить відповідати на запитання, які хвилюють багатьох українців в умовах війни.

Першою по допомогу до психологині звернеться Анна. Жінка живе в Одесі разом із 13-річним сином, якого виховує сама. Оскільки місто часто обстрілюють, Анна боїться залишати сина самого, тому скрізь бере його з собою. Жінка хвилюється, що може стати мамою, яка занадто опікує сина. Що їй порадить Світлана Арефнія? Дивіться онлайн у проєкті СТБ Все буде добре. Допомога психолога випуск від 12.07.2022.

Також у сьогоднішній програмі за порадою до психологині звернуться Маргарита з Київщини та Любов із Одеси. Жінок цікавить, як відмовитися від цінностей, на яких ви виросли, але зараз їх перекрестила війна, та як не переносити почуття, які ви відчуваєте до ворога, на близьку людину. Що порадить Світлана Арефнія? Дивіться онлайн у проєкті Все буде добре. Допомога психолога випуск від 12.07.2022 на сайті СТБ!

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