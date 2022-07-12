Допомога психолога: смотреть онлайн Выпуск от 12.07.2022 выпуск от 12.07.2022 со Светланой Арефнией | Все буде добре

Video: Все буде добре. Допомога психолога выпуск от 12.07.2022
В проекте Все буде добре. Допомога психолога выпуск от 12.07.2022 Светлана Арефния продолжит отвечать на вопросы, волнующие многих украинцев в условиях войны.
Первой за помощью к психологу обратится Анна. Женщина живет в Одессе вместе с 13-летним сыном, которого воспитывает сама. Поскольку город часто обстреливают, Анна боится оставлять сына одного, потому везде берет его с собой. Женщина волнуется, что может стать мамой, которая слишком опекает сына. Что ей посоветует Светлана Арефния? Смотрите онлайн в проекте СТБ Все буде добре. Допомога психолога выпуск от 12.07.2022.
Также в сегодняшней программе за советом к психологу обратятся Маргарита из Киевской области и Любовь из Одессы. Женщин интересует, как отказаться от ценностей, на которых вы выросли, но сейчас их перечеркнула война, и как не переносить чувства, которые вы испытываете к врагу, на близкого человека. Что посоветует Светлана Арефния? Смотрите онлайн в проекте Все буде добре. Допомога психолога выпуск от 12.07.2022 на сайте СТБ!
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