Допомога психолога: смотреть онлайн Выпуск от 11.07.2022 выпуск от 11.07.2022 с Дмитрием Карпачёвым | Все буде добре

Выпуск от 11.07.2022 | 11.07.2022 | Допомога психолога

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За помощью к Дмитрию Карпачеву обратилась Наталья из Харькова. Ее сыну 14 лет, и он чемпион по водному поло среди юниоров. Из-за войны маме и сыну пришлось переехать в Германию, где мальчика сразу пригласили в престижную спортивную школу. Тем не менее, он наотрез отказался ходить на занятия, поскольку не хочет жить в Германии и хочет вернуться в Харьков к отцу. Наталью беспокоит вопрос, должна ли она заставлять сына ходить на водное поло и жить в Германии. Что посоветует Дмитрий Карпачев? Смотрите онлайн в проекте Все буде добре. Допомога психолога выпуск от 11.07.2022.

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