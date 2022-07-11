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Video: Все буде добре. Допомога психолога выпуск от 11.07.2022

Смотреть онлайн Выпуск от 11.07.2022 выпуск рубрики "Допомога психолога" в программе Все Буде Добре от Выпуск от 11.07.2022 с Дмитрием Карпачёвым на сайте СТБ
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Допомога психолога: смотреть онлайн Выпуск от 11.07.2022 выпуск от 11.07.2022 с Дмитрием Карпачёвым | Все буде добре
Все буде добре

Все буде добре. Допомога психолога выпуск от 11.07.2022

 Допомога психолога: смотреть онлайн Выпуск от 11.07.2022 выпуск от 11.07.2022 с Дмитрием Карпачёвым | Все буде добре
Все буде добре

Любовь из Чугуева: преподавала рисование в бомбоубежищах

 Допомога психолога: смотреть онлайн Выпуск от 11.07.2022 выпуск от 11.07.2022 с Дмитрием Карпачёвым | Все буде добре
Все буде добре

Все буде добре. Неймовірна правда про українців выпуск от 08.07.2022

 Допомога психолога: смотреть онлайн Выпуск от 11.07.2022 выпуск от 11.07.2022 с Дмитрием Карпачёвым | Все буде добре
Все буде добре

Оксана из Бучи: комендант модульного городка в Киевской области

 Допомога психолога: смотреть онлайн Выпуск от 11.07.2022 выпуск от 11.07.2022 с Дмитрием Карпачёвым | Все буде добре
Все буде добре

Все буде добре. Допомога психолога выпуск от 07.07.2022

 Допомога психолога: смотреть онлайн Выпуск от 11.07.2022 выпуск от 11.07.2022 с Дмитрием Карпачёвым | Все буде добре
Все буде добре

Юлия из Курска: переехала в Украину 9 лет назад и ни о чем не жалеет
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Допомога психолога: смотреть онлайн Выпуск от 11.07.2022 выпуск от 11.07.2022 с Дмитрием Карпачёвым | Все буде добре
Все буде добре

Все буде добре. Допомога психолога выпуск от 11.07.2022

 Допомога психолога: смотреть онлайн Выпуск от 11.07.2022 выпуск от 11.07.2022 с Дмитрием Карпачёвым | Все буде добре
Все буде добре

Любовь из Чугуева: преподавала рисование в бомбоубежищах

 Допомога психолога: смотреть онлайн Выпуск от 11.07.2022 выпуск от 11.07.2022 с Дмитрием Карпачёвым | Все буде добре
Все буде добре

Все буде добре. Неймовірна правда про українців выпуск от 08.07.2022

 Допомога психолога: смотреть онлайн Выпуск от 11.07.2022 выпуск от 11.07.2022 с Дмитрием Карпачёвым | Все буде добре
Все буде добре

Оксана из Бучи: комендант модульного городка в Киевской области
Все буде добре Выпуск от 11.07.2022 Все буде добре. Допомога психолога выпуск от 11.07.2022
Выпуск от 11.07.2022 | 11.07.2022 | Допомога психолога

Смотрите онлайн проект Все буде добре. Допомога психолога выпуск от 11.07.2022 на сайте телеканала СТБ!

За помощью к Дмитрию Карпачеву обратилась Наталья из Харькова. Ее сыну 14 лет, и он чемпион по водному поло среди юниоров. Из-за войны маме и сыну пришлось переехать в Германию, где мальчика сразу пригласили в престижную спортивную школу. Тем не менее, он наотрез отказался ходить на занятия, поскольку не хочет жить в Германии и хочет вернуться в Харьков к отцу. Наталью беспокоит вопрос, должна ли она заставлять сына ходить на водное поло и жить в Германии. Что посоветует Дмитрий Карпачев? Смотрите онлайн в проекте Все буде добре. Допомога психолога выпуск от 11.07.2022.

Хотите узнать, как подготовить детей к экстренным ситуациям в условиях войны и что делать, если не можете спать в бомбоубежище? Смотрите онлайн проект СТБ Все буде добре. Допомога психолога выпуск от 11.07.2022 на СТБ!

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Выпуск Допомога психолога от 07.07.2022

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