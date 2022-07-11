Допомога психолога: смотреть онлайн Выпуск от 11.07.2022 выпуск от 11.07.2022 с Дмитрием Карпачёвым | Все буде добре

Video: Все буде добре. Допомога психолога выпуск от 11.07.2022
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За помощью к Дмитрию Карпачеву обратилась Наталья из Харькова. Ее сыну 14 лет, и он чемпион по водному поло среди юниоров. Из-за войны маме и сыну пришлось переехать в Германию, где мальчика сразу пригласили в престижную спортивную школу. Тем не менее, он наотрез отказался ходить на занятия, поскольку не хочет жить в Германии и хочет вернуться в Харьков к отцу. Наталью беспокоит вопрос, должна ли она заставлять сына ходить на водное поло и жить в Германии. Что посоветует Дмитрий Карпачев? Смотрите онлайн в проекте Все буде добре. Допомога психолога выпуск от 11.07.2022.
Хотите узнать, как подготовить детей к экстренным ситуациям в условиях войны и что делать, если не можете спать в бомбоубежище? Смотрите онлайн проект СТБ Все буде добре. Допомога психолога выпуск от 11.07.2022 на СТБ!
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