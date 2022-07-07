Допомога психолога: смотреть онлайн выпуск от 07.07.2022 с Андреем Жельветро

Выпуск от 07.07.2022 | 07.07.2022 | Допомога психолога

Вы смотрите программу Все буде добре. Допомога психолога выпуск от 07.07.2022, в которой Андрей Жельветро расскажет, как наладить отношения с партнером или партнершей на расстоянии.

Харьковчанин Олег отправил жену и двух дочерей в Польшу, а сам остался работать на коммунальном предприятии. Из-за постоянных стрессов Олег стал часто срываться на жене в телефонных разговорах. И теперь боится, что их браку может наступить конец. Андрей Жельветро в программе Все буде добре. Допомога психолога выпуск от 07.07.2022 расскажет, как наладить отношения с любимым человеком на расстоянии.

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