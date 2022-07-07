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Все буде добре

Video: Все буде добре. Допомога психолога выпуск от 07.07.2022

Смотреть онлайн выпуск рубрики "Допомога психолога" в программе Все Буде Добре от 07.07.2022 с Андреем Жельветро на сайте СТБ
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Допомога психолога: смотреть онлайн выпуск от 07.07.2022 с Андреем Жельветро
Все буде добре

Все буде добре. Допомога психолога выпуск от 07.07.2022

 Допомога психолога: смотреть онлайн выпуск от 07.07.2022 с Андреем Жельветро
Все буде добре

Юлия из Курска: переехала в Украину 9 лет назад и ни о чем не жалеет

 Допомога психолога: смотреть онлайн выпуск от 07.07.2022 с Андреем Жельветро
Все буде добре

Все буде добре. Допомога психолога выпуск от 06.07.2022

 Допомога психолога: смотреть онлайн выпуск от 07.07.2022 с Андреем Жельветро
Все буде добре

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Вы смотрите программу Все буде добре. Допомога психолога выпуск от 07.07.2022, в которой Андрей Жельветро расскажет, как наладить отношения с партнером или партнершей на расстоянии.

Харьковчанин Олег отправил жену и двух дочерей в Польшу, а сам остался работать на коммунальном предприятии. Из-за постоянных стрессов Олег стал часто срываться на жене в телефонных разговорах. И теперь боится, что их браку может наступить конец. Андрей Жельветро в программе Все буде добре. Допомога психолога выпуск от 07.07.2022 расскажет, как наладить отношения с любимым человеком на расстоянии.

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