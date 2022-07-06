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Все буде добре

Video: Все буде добре. Допомога психолога выпуск от 06.07.2022

Смотреть онлайн выпуск рубрики "Допомога психолога" в программе Все Буде Добре от 06.07.2022 со Светланой Арефнией на сайте СТБ
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Допомога психолога: смотреть онлайн выпуск от 06.07.2022 со Светланой Арефнией
Все буде добре

Все буде добре. Допомога психолога выпуск от 06.07.2022

 Допомога психолога: смотреть онлайн выпуск от 06.07.2022 со Светланой Арефнией
Все буде добре

Павел из Созоновки: дал временное убежище 1000 беженцев

 Допомога психолога: смотреть онлайн выпуск от 06.07.2022 со Светланой Арефнией
Все буде добре

Все буде добре. Допомога психолога выпуск от 05.07.2022

 Допомога психолога: смотреть онлайн выпуск от 06.07.2022 со Светланой Арефнией
Все буде добре

Жители Ирпеня и Гостомеля: где твой дом, если дома больше нет?

 Допомога психолога: смотреть онлайн выпуск от 06.07.2022 со Светланой Арефнией
Все буде добре

Все буде добре. Допомога психолога выпуск от 04.07.2022

 Допомога психолога: смотреть онлайн выпуск от 06.07.2022 со Светланой Арефнией
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Допомога психолога: смотреть онлайн выпуск от 06.07.2022 со Светланой Арефнией
Все буде добре

Все буде добре. Допомога психолога выпуск от 06.07.2022

 Допомога психолога: смотреть онлайн выпуск от 06.07.2022 со Светланой Арефнией
Все буде добре

Павел из Созоновки: дал временное убежище 1000 беженцев

 Допомога психолога: смотреть онлайн выпуск от 06.07.2022 со Светланой Арефнией
Все буде добре

Все буде добре. Допомога психолога выпуск от 05.07.2022

 Допомога психолога: смотреть онлайн выпуск от 06.07.2022 со Светланой Арефнией
Все буде добре

Жители Ирпеня и Гостомеля: где твой дом, если дома больше нет?
Все буде добре Выпуск от 06.07.2022 Все буде добре. Допомога психолога выпуск от 06.07.2022
Выпуск от 06.07.2022 | 06.07.2022 | Допомога психолога

Вы смотрите программу Все буде добре. Допомога психолога выпуск от 06.07.2022, в котором Светлана Арефния поможет героям справиться с ментальными проблемами.

Проводник из Николаева 22-летний Павел после начала полномасштабной войны признался, что у него появились навязчивые мысли о смерти. Некоторые знакомые и друзья Павла погибли на фронте или в результате попадания ракеты, и теперь Павел тоже боится умереть молодым. Так как же избавиться от подобных мыслей? Расскажет Светлана Арефния.

Также в программе Все буде добре. Допомога психолога выпуск от 06.07.2022 вы узнаете, как людям, претерпевшим физические изменения в результате войны, принять свою новую внешность.

Прямо сейчас в программе Все буде добре. Допомога психолога выпуск от 05.07.2022 вы услышите пошаговую инструкцию, как избавиться от вредных привычек, появившихся во время войны.

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Выпуск Допомога психолога от 05.07.2022

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