Допомога психолога: смотреть онлайн выпуск от 06.07.2022 со Светланой Арефнией

Выпуск от 06.07.2022 | 06.07.2022 | Допомога психолога

Вы смотрите программу Все буде добре. Допомога психолога выпуск от 06.07.2022, в котором Светлана Арефния поможет героям справиться с ментальными проблемами.

Проводник из Николаева 22-летний Павел после начала полномасштабной войны признался, что у него появились навязчивые мысли о смерти. Некоторые знакомые и друзья Павла погибли на фронте или в результате попадания ракеты, и теперь Павел тоже боится умереть молодым. Так как же избавиться от подобных мыслей? Расскажет Светлана Арефния.

Также в программе Все буде добре. Допомога психолога выпуск от 06.07.2022 вы узнаете, как людям, претерпевшим физические изменения в результате войны, принять свою новую внешность.

Прямо сейчас в программе Все буде добре. Допомога психолога выпуск от 05.07.2022 вы услышите пошаговую инструкцию, как избавиться от вредных привычек, появившихся во время войны.

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Выпуск Допомога психолога от 05.07.2022