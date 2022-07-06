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Все буде добре

Video: Все буде добре. Допомога психолога випуск від 06.07.2022

Дивитись онлайн випуск рубрики "Допомога психолога" у програмі Все Буде Добре від 06.07.2022 зі Світланою Арефнією на сайті СТБ
Випуски
Допомога психолога: дивитись онлайн випуск від 06.07.2022 зі Світланою Арефнією
Все буде добре

Все буде добре. Допомога психолога випуск від 06.07.2022

 Допомога психолога: дивитись онлайн випуск від 06.07.2022 зі Світланою Арефнією
Все буде добре

Павло з Созонівки: дав тимчасовий прихисток 1000 біженців

 Допомога психолога: дивитись онлайн випуск від 06.07.2022 зі Світланою Арефнією
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Все буде добре. Допомога психолога випуск від 05.07.2022

 Допомога психолога: дивитись онлайн випуск від 06.07.2022 зі Світланою Арефнією
Все буде добре

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Все буде добре. Допомога психолога випуск від 06.07.2022

 Допомога психолога: дивитись онлайн випуск від 06.07.2022 зі Світланою Арефнією
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 Допомога психолога: дивитись онлайн випуск від 06.07.2022 зі Світланою Арефнією
Все буде добре

Все буде добре. Допомога психолога випуск від 05.07.2022

 Допомога психолога: дивитись онлайн випуск від 06.07.2022 зі Світланою Арефнією
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Випуск від 06.07.2022 | 06.07.2022 | Допомога психолога

Ви дивитесь програму Все буде добре. Допомога психолога випуск від 06.07.2022, в якому Світлана Арефнія допоможе героям впоратися з ментальними проблемами.

Провідник з Миколаєва 22-річний Павло після початку повномасштабної війни зізнався, що у нього з’явилися нав’язливі думки про смерть. Деякі знайомі та друзі Павла загинули на фронті або внаслідок влучення ракети, і тепер Павло теж боїться померти молодим. То як же ж позбавитися подібних думок? Розкаже Світлана Арефнія.

Також в програмі Все буде добре. Допомога психолога випуск від 06.07.2022 ви дізнаєтеся, як людям, що зазнали фізичних змін внаслідок війни, прийняти свою нову зовнішність.

Безоплатна консультація психолога від телеканалу СТБ

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