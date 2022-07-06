Допомога психолога: дивитись онлайн випуск від 06.07.2022 зі Світланою Арефнією

Video: Все буде добре. Допомога психолога випуск від 06.07.2022
Ви дивитесь програму Все буде добре. Допомога психолога випуск від 06.07.2022, в якому Світлана Арефнія допоможе героям впоратися з ментальними проблемами.
Провідник з Миколаєва 22-річний Павло після початку повномасштабної війни зізнався, що у нього з’явилися нав’язливі думки про смерть. Деякі знайомі та друзі Павла загинули на фронті або внаслідок влучення ракети, і тепер Павло теж боїться померти молодим. То як же ж позбавитися подібних думок? Розкаже Світлана Арефнія.
Також в програмі Все буде добре. Допомога психолога випуск від 06.07.2022 ви дізнаєтеся, як людям, що зазнали фізичних змін внаслідок війни, прийняти свою нову зовнішність.
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