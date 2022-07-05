Допомога психолога: дивитись онлайн випуск від 05.07.2022 з Дмитром Карпачовим

Video: Все буде добре. Допомога психолога випуск від 05.07.2022
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Випуск від 05.07.2022 | 05.07.2022 | Допомога психолога
Як припинити заїдати стрес? Про це розкаже Дмитро Карпачов у програмі Все буде добре. Допомога психолога випуск від 05.07.2022.
Яна з Шостки розповіла, що чоловік розірвав з нею стосунки просто під час війни. Щоб не почуватися самотньою, Яна переїхала до подруги в Київ, але почала заглушувати власні переживання азартними іграми, а також зловживати алкоголем і їжею. Через це Яна погладшала на 20 кілограмів, однак змусити себе займатися спортом не може.
Просто зараз в програмі Все буде добре. Допомога психолога випуск від 05.07.2022 ви почуєте покрокову інструкцію, як позбутися шкідливих звичок, які з’явилися під час війни.
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