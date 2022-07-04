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Все буде добре

Video: Все буде добре. Допомога психолога випуск від 04.07.2022

Дивитись онлайн випуск рубрики "Допомога психолога" у програмі Все Буде Добре від 04.07.2022 з Андрієм Жельветрою на сайті СТБ
Випуски
Допомога психолога: дивитись онлайн випуск від 04.07.2022 з Андрієм Жельветрою
Все буде добре

Все буде добре. Допомога психолога випуск від 04.07.2022

 Допомога психолога: дивитись онлайн випуск від 04.07.2022 з Андрієм Жельветрою
Все буде добре

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 Допомога психолога: дивитись онлайн випуск від 04.07.2022 з Андрієм Жельветрою
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Випуск від 04.07.2022 | 04.07.2022 | Допомога психолога

В проєкті Все буде добре. Допомога психолога випуск від 04.07.2022 Андрій Жельветро розкаже двом героїням, як впоратися з ментальними проблемами.

Наталя після подій в Бородянці не може нормально спати: їй сняться жахіття, і на ранок вона прокидається виснаженою. Як нормалізувати сон після пережитого стресу? Дивіться просто зараз у Все буде добре. Допомога психолога.

Катя з Києва зізнається: вона втомилася від вивчення англійської мови після того, як разом з донькою переїхала в Лондон. Раніше жінка працювала в піарі і була дуже продуктивною, а тепер не може впоратися навіть з обов’язками офіціантки. В програмі Все буде добре. Допомога психолога випуск від 04.07.2022 ви дізнаєтеся, як покращити роботу мозку в умовах постійного стресу.

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