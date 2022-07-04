Допомога психолога: дивитись онлайн випуск від 04.07.2022 з Андрієм Жельветрою

Video: Все буде добре. Допомога психолога випуск від 04.07.2022
В проєкті Все буде добре. Допомога психолога випуск від 04.07.2022 Андрій Жельветро розкаже двом героїням, як впоратися з ментальними проблемами.
Наталя після подій в Бородянці не може нормально спати: їй сняться жахіття, і на ранок вона прокидається виснаженою. Як нормалізувати сон після пережитого стресу? Дивіться просто зараз у Все буде добре. Допомога психолога.
Катя з Києва зізнається: вона втомилася від вивчення англійської мови після того, як разом з донькою переїхала в Лондон. Раніше жінка працювала в піарі і була дуже продуктивною, а тепер не може впоратися навіть з обов’язками офіціантки. В програмі Все буде добре. Допомога психолога випуск від 04.07.2022 ви дізнаєтеся, як покращити роботу мозку в умовах постійного стресу.
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