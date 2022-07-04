Допомога психолога: смотреть онлайн выпуск от 04.07.2022 с Андреем Жельветро

Выпуск от 04.07.2022 | 04.07.2022 | Допомога психолога

В проекте Все буде добре. Допомога психолога выпуск от 04.07.2022 Андрей Жельветро расскажет двум героиням, как справиться с ментальными проблемами.

Наталья после событий в Бородянке не может нормально спать: ей снятся ужасы, и к утру она просыпается истощенной. Как нормализовать сон после пережитого стресса? Смотрите прямо сейчас во Все буде добре. Допомога психолога.

Катя из Киева признается: она устала от изучения английского после того, как вместе с дочерью переехала в Лондон. Раньше женщина работала в пиаре и была очень продуктивна, а теперь не может справиться даже с обязанностями официантки. В программе Все буде добре. Допомога психолога выпуск от 04.07.2022 вы узнаете, как улучшить работу мозга в условиях постоянного стресса.

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