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Все буде добре

Video: Все буде добре. Допомога психолога выпуск от 05.07.2022

Смотреть онлайн выпуск рубрики "Допомога психолога" в программе Все Буде Добре от 05.07.2022 с Дмитрием Карпачёвым на сайте СТБ
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Допомога психолога: смотреть онлайн выпуск от 05.07.2022 с Дмитрием Карпачёвым
Все буде добре

Все буде добре. Допомога психолога выпуск от 05.07.2022

 Допомога психолога: смотреть онлайн выпуск от 05.07.2022 с Дмитрием Карпачёвым
Все буде добре

Жители Ирпеня и Гостомеля: где твой дом, если дома больше нет?

 Допомога психолога: смотреть онлайн выпуск от 05.07.2022 с Дмитрием Карпачёвым
Все буде добре

Все буде добре. Допомога психолога выпуск от 04.07.2022

 Допомога психолога: смотреть онлайн выпуск от 05.07.2022 с Дмитрием Карпачёвым
Все буде добре

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Все буде добре. Неймовірна правда про українців выпуск от 01.07.2022

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Как перестать заедать стресс? Об этом расскажет Дмитрий Карпачев в программе Все буде добре. Допомога психолога выпуск от 05.07.2022.

Яна из Шостки рассказала, что муж разорвал с ней отношения прямо во время войны. Чтобы не чувствовать себя одинокой, Яна переехала к подруге в Киев, но начала заглушать собственные переживания азартными играми, а также злоупотреблять алкоголем и едой. Поэтому Яна поправилась на 20 килограммов, однако заставить себя заниматься спортом не может.

Прямо сейчас в программе Все буде добре. Допомога психолога выпуск от 05.07.2022 вы услышите пошаговую инструкцию, как избавиться от вредных привычек, появившихся во время войны.

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