Допомога психолога: смотреть онлайн выпуск от 05.07.2022 с Дмитрием Карпачёвым

Выпуск от 05.07.2022 | 05.07.2022 | Допомога психолога

Как перестать заедать стресс? Об этом расскажет Дмитрий Карпачев в программе Все буде добре. Допомога психолога выпуск от 05.07.2022.

Яна из Шостки рассказала, что муж разорвал с ней отношения прямо во время войны. Чтобы не чувствовать себя одинокой, Яна переехала к подруге в Киев, но начала заглушать собственные переживания азартными играми, а также злоупотреблять алкоголем и едой. Поэтому Яна поправилась на 20 килограммов, однако заставить себя заниматься спортом не может.

Прямо сейчас в программе Все буде добре. Допомога психолога выпуск от 05.07.2022 вы услышите пошаговую инструкцию, как избавиться от вредных привычек, появившихся во время войны.

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