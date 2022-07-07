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Все буде добре

Video: Все буде добре. Допомога психолога випуск від 07.07.2022

Дивитись онлайн випуск рубрики "Допомога психолога" у програмі Все Буде Добре від 07.07.2022 з Андрієм Жельветрою на сайті СТБ
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Допомога психолога: дивитись онлайн випуск від 07.07.2022 з Андрієм Жельветрою
Все буде добре

Все буде добре. Допомога психолога випуск від 07.07.2022

 Допомога психолога: дивитись онлайн випуск від 07.07.2022 з Андрієм Жельветрою
Все буде добре

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Ви дивитесь програму Все буде добре. Допомога психолога випуск від 07.07.2022, в якій Андрій Жельветро розповість, як налагодити стосунки з партнером чи партнеркою на відстані.

Харків’янин Олег відправив дружину та двох доньок у Польщу, а сам залишився працювати на комунальному підприємстві. Через постійні стреси Олег став часто зриватись на дружині в телефонних розмовах. І тепер боїться, що їхньому шлюбу може настати кінець. Андрій Жельветро в програмі Все буде добре. Допомога психолога випуск від 07.07.2022 розкаже, як налагодити стосунки з коханою людиною на відстані.

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