Допомога психолога: дивитись онлайн випуск від 07.07.2022 з Андрієм Жельветрою

Video: Все буде добре. Допомога психолога випуск від 07.07.2022
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Випуск від 07.07.2022 | 07.07.2022 | Допомога психолога
Ви дивитесь програму Все буде добре. Допомога психолога випуск від 07.07.2022, в якій Андрій Жельветро розповість, як налагодити стосунки з партнером чи партнеркою на відстані.
Харків’янин Олег відправив дружину та двох доньок у Польщу, а сам залишився працювати на комунальному підприємстві. Через постійні стреси Олег став часто зриватись на дружині в телефонних розмовах. І тепер боїться, що їхньому шлюбу може настати кінець. Андрій Жельветро в програмі Все буде добре. Допомога психолога випуск від 07.07.2022 розкаже, як налагодити стосунки з коханою людиною на відстані.
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