Допомога психолога: дивитись онлайн Выпуск от 11.07.2022 випуск від 11.07.2022 з Дмитром Карпачовим | Все буде добре

Video: Все буде добре. Допомога психолога випуск від 11.07.2022
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По допомогу до Дмитра Карпачова звернулася Наталія з Харкова. Її сину 14 років, і він чемпіон з водного поло серед юніорів. Через війну мамі та сину довелося переїхати до Німеччини, де хлопчика відразу запросили до престижної спортивної школи. Проте він навідріз відмовився ходити на заняття, оскільки не хоче жити в Німеччині і хоче повернутися у Харків до батька. Наталію хвилює питання, чи повинна вона змушувати сина ходити на водне поло і жити в Німеччині. Що порадить Дмитро Карпачов? Дивіться онлайн у проєкті Все буде добре. Допомога психолога випуск від 11.07.2022.
Хочете дізнатися, як підготувати дітей до екстрених ситуацій в умовах війни та що робити, якщо не можете спати в бомбосховищі? Дивіться онлайн проєкт СТБ Все буде добре. Допомога психолога випуск від 11.07.2022 на СТБ!
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